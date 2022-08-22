"يلا جول" مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الان ثانية بثانية في احداث الشوط الاول عبر تردد beIN sports || ماتش ليفربول الان

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليج
يمتلك فريق الريدز ليفربول نقطتين فقط بعد مرور جولتين، ويامل جماهير الريدز من تكرار نفس النتيجة الموسم الماضي والتي فاز فيها ليفربول بخماسية نظيفة علي ملعب اولد ترافورد وكانت ثلاثة أهداف من نصيب نجمنا المصري محمد صلاح، والذي سجل تسع أهداف في شباك اليونايتد منها خماسية الموسم الماضي وذلك بالتساوي مع ستيفن جيرارد أسطورة الفريق.
وعن صاحب الارض والجمهور الذي يتذيل ترتيب جدول الدوري بلا أي نقاط، بعدما قام مشجعو النادي بالقيام باحتجاجات علي ملاك النادي الأمر الذي دفع يورجن كلوب الي الافصاح بضرورة منح ليفربول النقاط الثلاث في حالة تأجيل المباراة او عدم إقامتها، ومن جانب آخر قام المدرب تين هاج بإبرام صفقة هامة في منتصف الميدان وهو اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو قادما من ريال مدريد، لذلك لن تكون المباراة سهلة علي أي من الطرفين.
أما عن موعد المباراة نقدمه اليكم فيما يلي:
- مانشستر يونايتد X ليفربول.
- اليوم: الاثنين (22 من أغسطس 2022).
- الملعب: أولد ترافورد.
- الجولة: الثالثة من الدوري الانجليزي.
- الموعد: الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.
- القنوات الناقلة للمباراة: beIN Sports 1HD.
- المعلق: حفيظ دراجي.
رابط مباراة مانشستر يونايتد وليفربول
يعتمد يورجن كلوب دائما علي طريقة اللعب 4-3-3 بأسلوب الضغط العالي، واليكم تشكيل المباراة:
- حراسة المرمي: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.
- خط الوسط: ميلنر، هارفي إيليوت، فابينيو.
- خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.