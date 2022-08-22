نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٢ على النايل سات لأقوى أفلام الكرتون للأطفال في المقال التالي
تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry أكثر قنوات الأطفال المتخصصة في تقديم أفلام كرتون شخصيات ديزني لاند الشهيرة توم وجيري ” القط والفأر” باللغتين العربية والإنجليزية، والتي يتابعها الأطفال الصغار بسعادة بالغة ويتعايشوا مع المغامرات المثيرة التي تحدث بين كلتا الشخصيتين، كما يقوم أولياء الأمور من الآباء والأمهات بمتابعة القناة مع صغارهم لما تحمله شخصيات Tom and Jerry ذكريات عالقة في أذهانهم منذ الصغر، فقد غمرت شخصيات ديزني لاند منذ عقود العالم، وصراع القط توم مع الفأر جيري ومحاولاته الإمساك به، وذكاء جيري في الهروب والمراوغة ووقوع توم في مأزق وصدامات دائمًا والحركة والنشاط طوال عرض الفيلم هي عوامل كفيلة لاستمتاع بعمل فني متكامل ومناسب لجميع الأعمار.
ضبط تردد قناة Tom & Jerry على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية دون تشويش
إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال تردد قناة الكرتون قناة توم وجيري بالإحداثيات الجديدة 2022-2023 من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:
- أولًا قم بضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.
- يلي ذلك النقر على خانة التركيب بالريسيفر، ومن ثم النقر على أيقونة القائمة الرئيسية.
- في هذه الأثناء قم بكتابة التردد 11355، على استقطاب عمودي V.
- كذلك قم بكتابة معدل الترميز 27500.
- أيضًا اضبط معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة بحث ومن ثم ok وستظهر أمامك قناة Tom & Jerry.
بتردد جديد قناة توم وجيري الجديدة ٢٠٢٢ بجودة عالية دون تشويش
كذلك ظهر مؤخرًا تردد جديد حال لم تتمكن من استقبال القناة على التردد السابق فقط اتبع الخطوات التالية:
- أولًا وجه الدش اللاقط على القمر الصناعي نايل سات، وقم بالضغط على خانة التركيب بالريسيفر، ومن ثم النقر على أيقونة القائمة الرئيسية.
- قم بكتابة التردد 11354، على استقطاب عمودي V.
- كذلك معدل الترميز 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة بحث ومن ثم ok واستقبل قناة توم آند جيري.
مواعيد عمل قناة Tom and Jerry يوميًا
في الختام نذكر أن القناة تقوم بالبث يوميًا على مدار ال 24 ساعة، وتقوم ببث الأفلام الكرتون باللغتين العربية والإنجليزية، ونسخ متنوعة من أفلام الكرتون سلسلة مغامرات القط والفأر المثيرة الشيقة.
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