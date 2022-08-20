الوزير: تسيير أتوبيس ترددى فى المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدراسة تسيير أتوبيس ترددى من عدد من محطات المترو والميادين العامة فى المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان، لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة، وضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط أتوبيسات حديثة.





جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اليوم، السبت، للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة "ترجمان جروب" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة النقل، والذى يشتمل على محطة نقل الركاب والمول التجارى وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان، وكان فى استقبال الوزير رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عبد المطلب خضر، ومجلس إدارة شركة ترجمان جروب.

وتفقد وزير النقل محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م2 والمجهزة بـ60 حارة تحميل و10 حارات انتظار والتى تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البرى المختلفة مثل شركات (شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط) التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى والاتحاد العربى للنقل، وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البرى.

واطلع الوزير على موقف الاستغلال الاستثمارى لتلك الحارات حيث تم تأجير 44 حارة، وجار تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البرى.

وأكد الوزير سرعة الانتهاء من كل أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الأتوبيسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتطوير الدائم للأسطول بإضافة عدد من الحافلات الحديثة.

بعدها توجه الوزير لتفقد المول التجارى والذى يشمل 284 محلا مقامة على مساحة 2301م٢ والتى تتكون من أرضى وميزانين و3 أدوار متكررة، حيث تم تأجير 234 محلا، وجار تسويق 50 محلا.

ووجه وزير النقل بالاستغلال الأمثل لكل المساحات التجارية لتلبية كل احتياجات جمهور الركاب والقاطنين بالمنطقة ولزيادة عوائد الشركة، مشيرا إلى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك بالإضافة إلى مكتب للبريد المصرى ومكتب للشهر العقارى لخدمة المواطنين مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك فى أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعى لكل المحلات.

كما أكد الوزير ضرورة الصيانة الدورية لكل شبكات المياه والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائية، كما وجه باستمرار التنسيق مع محافظة القاهرة وكل الجهات المعنية لسرعة التغلب على التحديات والمصاعب المتواجدة حاليا.

كما استعرض رئيس الشركة خطة التطوير التى يتم تنفيذها للمول التجارى من الخارج والداخل وتطور الإيرادات بالشركة.

وتفقد وزير النقل جراجات السيارات والتى تقع بامتداد وجوانب وأعلى محطة نقل للركاب والمقامة على مساحة 53280.32م2 بسعة 2269 سيارة.

واكد الوزير، خلال اجتماعه برئيس وقيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة الترجمان جروب، أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود من كل العاملين بالشركة وكل شركات القابضة للنقل البحرى والبرى لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى كل الخدمات التى تقدمها الشركة بما يخدم المواطن المصرى وضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام وأداء كل فرد للمهام المكلف بها والتحديث المستمر لكل الخدمات وأنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون وأن شعار المرحلة المقبلة هو الانضباط التام لتصبح كل الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى طليعة الشركات الناحجة بالدولة.