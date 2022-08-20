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عمر شويل - جدة ” الأفلام الوثائقية العالمية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على مختلف الأقمار الصناعية 2022-2023 .. عالم الحيوان على مدار اليوم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أكثر ما يهتم به عدد كبير من المشاهدين والمتابعين في مختلف الدول وبشكل خاص في الدول العربية، لكي يتم استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة بعد التحديث على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لكون قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الشهيرة التي تحقق نجاح كبير والتي تخصص البث الفضائي الخاص بها لعرض الكثير من الأفلام الوثائقية الهامة في مختلف المجالات، لذلك نسلط الضوء الآن على طرح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات 2022 لعرض أفضل الأفلام الوثائقية العالمية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الأساسية التي يحرص على متابعتها شريحة كبيرة من المتابعين المهتمين بالمعلومات المختلفة في مختلف المجالات والأفلام الوثائقية الهامة التي تقدم الكثير من المعلومات المتنوعة، حيث تقوم بعرض كل ما هو يتعلق بأشهر الحيوانات في العالم، وكذلك الحيوانات النادرة، كما تقوم بتقديم الكثير من الأفلام الشهيرة التي تتناول المعلومات المتنوعة عن الكثير من الجوانب في الحياة بشكل عام، وتخصص البث الفضائي الخاص بها على مختلف الأقمار الصناعية على مدار اليوم بدون توقف بشكل مجاني.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات 2022

ويمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة لمتابعة افضل البرامج على مدار اليوم، من خلال استقبال تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وقد جاء تردد القناة بعد التحديث على النحو التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11411.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

عن طريق اختيار معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطا ⅚.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر عرب سات

استقبل الآن افضل البرامج عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات للاستماع بمشاهدة مميزة، من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر عرب سات هو 11804.

من خلال اختيار الاستقطاب عمودي.

من خلال ادخال معدل الترميز27500.

اختيار معامل تصحيح الخطا للقناة وهو ⅚.