نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة وناسة tv للأطفال.. أحدث تردد لقناة Wanasah Tv على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة وناسة tv للأطفال واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، فقد استطاعت منذ انطلاقها في جذب العديد من المشاهدين الصغار والكبار، لما تقدمه من محتوى متميز يناسب عادات وتقاليد العالم العربي، ويناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى أنه محتوى غنى ببرامج التثقيف والتعليم للأطفال وتقدمة بشكل مجاني وبجودة عالية.

لذلك نجحت القناة في جعل العديد من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية ” النايل سات وعرب سات” لتنزيل أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، لكي يستمتع أطفالهم بالمحتوى الثقافي المتميز التي تقدمه قناة وناسة tv للأطفال.

وفي إطار ذلك نقدم على موقع ثقفني أحدث تردد لقناة Wanasah Tv للأطفال على النايل سات والعرب سات، كالتالي:-

تردد قناة وناسة tv للأطفال 2022 على النايل سات

تعتبر قناة وناسة للأطفال من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تمكنت خلال الفترة التي عملت بها منذ انطلاقها عام 2007، على تحقيق قاعدة جماهيرية كبير من المشاهدين الصغار والكبار، بسبب المحتوى المتميز من برامج وأغاني وأناشيد، جعلها في مقدمة قنوات الأطفال الفضائية.

ولمشاهدة برامج وأغاني وأناشيد قناة وناسة للأطفال، في مصر وشمال أفريقيا على القمر الصناعي النايل سات، اضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد القناة: 11470 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة: SD

تردد القناة: 11559 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: ¾ الجودة: HD

تردد قناة وناسة تي في للأطفال 2022 على العرب سات

ولاستمتاع ببرامج وأناشيد قناة وناسة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي وبلاد الشام وتركيا، اضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد للقناة كالتالي:-

تردد القناة: 11270 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: ¾ الجودة: HD

قناة وناسة tv للأطفال

قناة وناسة تي في للأطفال هي قناة فضائية مجانية، تدار من قبل تلفزيون الشرق الأوسط، وهي تابعة للفنان السعودي راشد الماجد، وكان بداية انطلاقها في عام 2007، ونجحت منذ انطلاقها في جذب الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، فهي تقدم محتوى جيد ومتميز ومجانى وبجودة عالية، ومن أفضل برامجها وأغانيها “أغنية دكتور الأسنان الحقني -أغنية جوعانة- وينك يا لولو – بيبي شاور – بم بم حيوانات – القطة توتة”.