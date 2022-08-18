انت الان تتابع خبر تردد قناة الفجر الجديد المتخصصة في المسلسلات التركية..”اتفرج براحتك”والان مع التفاصيل

تردد قناة الفجر الجديد على نايل سات

الرياض-احمد صلاح- زاد البحث على المحرك الدولي”جوجل” على تردد قناة الفجر الجديد، خاصة من قبل عشاق المسلسلات التركية، وذلك المسلسلات العربية الحصرية، حيث أن القناة من أهم القنوات الفضائية التي يتابعها ملايين العرب.

ويمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية 2022 على التردد التالي:

التردد الشبكي للقناة 12645

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب القناة عمودي V

الجودة SD

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

بينما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية 2022 على القمر عرب سات على التردد التالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد الشبكي 11034

معدل الترميز 5000

معامل تصحيح الخطأ 4/3

الاستقطاب عمودي V

أهم مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية مجموعة متميزة من المسلسلات التركية التي يعشقها الجماهير أبرزها الآتي:

مسلسل بربروسا.

ألب أرسلان.

المؤسس عثمان.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل بوابة السماء الفلسطيني في الأيام المقبلة.