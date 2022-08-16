نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد سحري لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 الجديدة بضغطة واحدة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مشاهدة التلفاز من الأمور الشائعة في مختلف المنازل حيث يقدم التلفاز باقة متنوعة ومن البرامج والعروض التلفزيونية المختلفة وذلك من خلال العديد من القنوات التي يحتوي عليها التلفاز ولربما ترتبك هذه القنوات بالقمر الصناعي نايل سات الذي يحتوي على عدد كبير من القنوات التي تقدم محتوى مختلف، ويعتبر القمر الصناعي نايل سات واحد من أهم الأقمار الصناعي والذي يمكن التقاط البث الخاص به من مختلف دول الشرق الأوسط وفي هذا المقال سنتعرف على القمر الصناعي نايل سات والتردد الخاص بتنزيل قنوات القمر الصناعي بشيء من التفصيل.

تردد سحري لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022

بضغطة واحدة فقط يستطيع المستخدم أن يقوم بتنزيل جميع القنوات الخاصة بالقمر الصناعي نايل سات وتعرف هذه الترددات باسم الترددات السحرية من خلال الآتي:

التردد الأول 10785 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب الأفقي ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 ويجب إدخال هذه البيانات في الأماكن المخصصة لها حتى نتمكن من تنزيل قنوات النايل سات.

التردد الثاني وهو 11471 ومعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 والاستقطاب العمودي نستطيع تنزيل جميع قنوات النايل سات.

ونستطيع أيضاً تنزيل قنوات القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد السحر الشامل الثالث وهو التردد 12054 ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 والاستقطاب الأفقي.

وتعتبر هذه الترددات تمكن المستخدم من تنزيل جميع القنوات الجديدة على جهاز الاستقبال لديك، والتي يمكن أن نحتاج إليها والتي تتميز بالتنوع لدرجة كبيرة.

مميزات القمر الصناعي نايل سات