نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أفضل برامج الصغار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من أولياء الأمور يحتاجون إلى توصيل العديد من القيم التربوية إلى أطفالهم ولكن البعض لا يعرف كيفية ذلك، لذلك تقدم قنوات الأطفال البرامج التربوية التي تساعد على توصيل القيم بكل بساطة للطفل من أهم هذه القنوات قناة ميكي، وقد قام المسؤولون عن القناة بتغيير ترددها مما جعل البعض يبحث عن تردد قناة ميكي 2022 وهذا ما نعرضه عليكم من خلال المقال.

تردد قناة ميكي 2022

يمكنك ضبط تردد قناة الأطفال الأفضل والتي تعرض العديد من البرامج الرائعة التي تناسب أعمار مختلفة، وذلك من خلال التعرف على كل تفاصيل التردد الجديد فيما يلي:

التردد على القمر الصناعي نايل سات: 11528.

ترميز القناة: ¾.

معامل الخطأ: 27500.

استقطاب القناة: H.

نبذة عن قناة ميكي

قناة ميكي تقدم لكل محبيها الكثير من الأفلام المتميزة التي لن تجدها على القنوات الأخرى؛ حيث تعد من القنوات التي تستهدف جميع مراحل العمر.

تعد القناة من القنوات الهادفة إذ تقدم لكل الأطفال برامج تربوية وبرامج تعليمية، كما تقدم برامج لتنمية مهارات الأطفال.

بدأ العرض الأول لقنوات ميكي في عام 2009، وتقدم لكل محبيها مسلسل توم وجيري القديم الذي أحبه الكبار والصغار.

تمتاز القناة بالجودة إذ يمكنك مشاهدتها دون أي مشكلة تشويش البث، وتمتاز بكونها القناة الأولى المجانية التي تعرض أهم البرامج المميزة.

برامج قنوات ميكي

تعرض القناة باقة متنوعة من البرامج القديمة والحديثة وتعرض أيضًا مسلسلات مر عليها الزمن ولكنها من المسلسلات التربوية الرائعة، فيمكنك من خلال شاشات قنوات ميكي مشاهدة البرامج التالية:

المسلسل النوبي بكار الذي يعرض لكم كل يوم مغامرة، ويعالج صفات بعض الأطفال.

فيلم ملكة الثلج وهو من الأفلام التراثية الرائعة.

الفيلم المتميز الأميرة والضفدع.

كما تقدم شاشة قناة ميكي أغاني أطفال قديمة وحديثة، وتعرض أيضًا الأرقام والحروف الأبجدية بالعربية والإنجليزية على نغمات موسيقية رائعة.

في نهاية مقال تردد قناة ميكي 2022 فقد قدمنا التردد على القمر الصناعي نايل سات، كما قدمنا نبذة مختصرة عن القناة وأهدافها، وعرضنا عليكم بعض البرامج والأفلام التي تقدم عبر القناة، لذا ننصحكم بمتابعة هذه القناة.