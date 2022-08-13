نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك 2022 لمشاهدة احتفالات تسليم درع الدوري والصفقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك 2022، واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية التي يشاهدها الملايين في مصر والعالم العربي، والتي تعرض العديد من البرامج والفقرات المتميزة من خلال باقة من المع النجوم الرياضية المنتمية إلي نادي الزمالك المصري، ولكن تزايد البحث عن تردد القناة بعد تمكن الفارس الأبيض من الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل متابعة الاحتفالات ولقاء اللاعبين وأفراحهم بأعلي جودة بداية من اليوم بعد التحديثات الجديدة على التي أجريت على القناة خلال الساعات القليلة الماضية.

تردد قناة الزمالك 2022

منذ الثلاثاء الماضي وعمليات البحث في مصر والدول العربية عن تردد قناة الزمالك تفوق البحث عن أشياء أخري، وخاصة من عشاق ومشجعي نادي الزمالك في العالم العربي، وربما تتزايد عمليات البحث أكثر مع الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء المباراة الختامية لبطولة الدوري المصري بين الزمالك و(الاتحاد، فاركو، ايسترن كومباني، المصري).

حيث يفصل الزمالك عن لقب الدوري للعام الثاني على التوالي 6 نقاط من اصل 12 نقطة في حالة فوز جميع الفرق المنافسة، لهذا يري الملايين أن فوز الزمالك مجرد وقت بسيط لحسم البطولة الثانية له هذا العام بعد أن استطاع الفوز ببطولة كأس مصر على النادي الاهلي المصري منذ شهر تقريباً.

من المعتاد ان يتم تسليم درع الدوري المصري، في أرض الملعب في مباراة الزمالك وايسرن كومباني في استاد القاهرة تنقل قناة الزمالك كافة الاحتفالات في جميع مدن وقري مصر أثناء تسليم الدرع في الملعب في حالة الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

أكد بعض الفرق عمل ممر شرفي إلي فريق الزمالك قبل بدء اللقاء حال التتويج قبل انتهاء البطولة، التي تقام تردد قناة أون تايم سبورت.

خطوات استقبال تردد قناة الزمالك

تستطيع استقبال تردد قناة الزمالك الجديد من خلال الذهاب إلي قائمة الضبط وإضافة قناة ثم تسجيل البيانات التالية:



التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز : 27500.

برامج قناة الزمالك

تقدم قناة الزمالك مجموعة مميزة من البرامج والفقرات يتابعها الملايين من أهم هذه البرامج التالي:

برنامج زمالكاوي: يقدم هذا البرامج كل من النجم الكبير خالد الغندور بداية من يوم الثلاثاء وحتي الجمعة، كما يقدمه الكابتن محمد أبو العلا بداية من السبت حتي الاثنين.

برامج الثالثة يمين: يقدم هذا البرنامج الكابتن عبد الواحد السيد نجم حراسة مرمي الزمالك السابق، في تمام الساعة التاسعة يوميا.

السابق، في تمام الساعة التاسعة يوميا. برنامج أخبارنا: تقديم نيرة الأحمر يتم استعراض مواعيد المباريات والصفقات الجديدة واخر أخبار الزمالك.

اعلان صفات نادي الزمالك

يتم إعلان جميع صفات نادي الزمالك البالغ عددهم 12 صفقة عقب انتهاء مباراة الزمالك وايسرن كومباني في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز 2022.

بالإضافة إلي برنامج الصباح وملخص المباريات وأهداف الزمالك وإذاعة مباريات الزمن الجميل لنادي الزمالك، لهذا كانت عملية البحث واسعة حول تردد قناة الزمالك 2022.