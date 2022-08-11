نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش الجديد عبر نايل سات وعرب سات وطريقة ضبط Karameesh tv على الجهاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن قناة تعليمية هادفة للأطفال ومن أهم هذه القنوات قناة كراميش؛ حيث تقدم القناة العديد من البرامج الكرتونية الهادفة التي تناسب الأعمار المختلفة للأطفال، وقد قامت إدارة القناة بتغيير الترددات الخاصة بها ولأننا وجدنا أن مؤشرات البحث جوجل إزداد البحث من خلالها على تردد قناة كراميش؛ لذا قررنا أن نوفر عليكم المجهود ونعرضه لكم من خلال المقال.

تردد قناة كراميش

يمكنك من خلال السطور القادمة التعرف على تردد القناة الخاصة بالأطفال كراميش، وعليك ضبطها كما يلي:

تردد القناة على النايل سات: 11643، أما ترميز قناة كراميش فهو 27500، وتشاهدون القناة بجودة HD، أما تصحيح الخطأ فهو ¾ أفقي.

تردد القناة على عرب سات: 11390، واستقطاب القناة أفقيًا، وبالنسبة للترميز فهو 27500.

طريقة ضبط قناة كراميش على الجهاز

يمكنك تحميل قناة كراميش بترددها الجديد على الجهاز الرسيفر الخاص بك بالطريقة التالية:

ابحث عن زر القائمة في الريموت كنترول الخاص بالجهاز.

اضغط على الإعدادات من بين القائمة.

اذهب على زر البحث في الريموت كنترول.

ادخل بيانات التردد حسب القمر الصناعي الخاص بجهازك.

اذهب على زر البحث مرة أخرى.

انتظر لمدة دقيقة، ويتم تحميل القناة على الجهاز.

اختار زر الحفظ واضغط عليه.

انقل القناة على الرقم الذي يناسبك بدلًا من وجوده في أواخر القنوات على جهازك.

أهم برامج قناة كراميش

تعرض قناة كراميش العديد من البرامج والأفلام التي تتناسب مع كل مراحل الطفولة، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

برنامج الأطفال المحبب لهم سيبك من أساليبك.

البرنامج الرائع سهران.

كما يعرض برنامج كركبة.

كما تقدم القناة لكل الأطفال الأفلام الكرتونية ذو الألوان الجذابة التي تلفت نظر الأطفال لها هذه القناة تجدها مفتوحة لتسلية الأطفال طوال اليوم، وتقدم لكم أيضًا العديد من البرامج التربوية.

في نهاية مقال تردد قناة كراميش فقد أوضحنا لكم التردد على القمر الصناعي النايل سات والتردد على عرب سات، كما عرضنا كيفية ضبط القناة على الجهاز، وأخيرًا قدمنا لكم بعض البرامج التي تقدم من خلال شاشة قناة كراميش للأطفال.