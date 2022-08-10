نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SCC الرياضية السُّعُودية المفتوحة 2022 لمتابعة الدوري السعودي استقبلها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن التحديث الجديد لتردد قنوات SCC الرياضية السُّعُودية المفتوحة من الموضوعات التي تتصدر مواقع البحث هو معرفة التردد لأن هذه القنوات تمتلك حقوق نقل الدوري السعودي، وبعض البطولات الرياضية التي تبثها هذه القنوات منفردة عن غيرها من القنوات، وكذلك أيضًا فهتي تنقل البطولات العربية، والعالمية في رياضة الفروسية، ورياضة كرة القدم، ولمعرفة التردد تابع المقال.

تردد قنوات SCC

القمر الصناعي عرب سات

التردد:12418

الاستقطاب:أفقي

الترميز:27500

معامل التصحيح :5/6

تردد قنوات الرياضية السُّعُودية على النايل سات SCC

القمر الصناعي:نايل سات

التردد:12523

الاستقطاب:أفقي

الترميز:27500

معامل التصحيح:5/6

مباريات الدوري السعودي

تم الإعلان عن حصول السُّعُودية الرياضية علي حقوق بث الدوري السعودي والبطولات الأخري SCC قامت شركة الرياضة السُّعُودية بالإعلان أمسِ عن بداية انطلاق مباريات كاس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمحترفين لكأس السوبر السعودي من بداية الموسم السابق قامت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والاتحاد السعودي لكرة القدم بناءًا علي كُرّاسَة البث التليفزيوني الخاص بهذه البطولات من بداية موسم عام 2022 -2023 فقد تم الاتفاق على حقوق البث الحصري لهذه البطولات لمدة 3 مواسم مع شبكة أس سي الرياضية الخاصة بشركة الرياضة السُّعُودية.

استقبال قنوات أس سي سي الرياضية

يمكنك استقبال التردد الجديد السُّعُودية الرياضية بواسطة القيام بالتالي:

في البداية قم بضبط الطبق الخاص بك علي القمر الصناعي.

ثم استخدام الريموت، والضغط علي زر القائمة.

ثم كتابة الاحداثيات السابق ذكرها.

بعذلك قم بالضغط علي زر البحث.

في النهاية سوف تجد القناة ضمن مجموعة القنوات التي تم تحميلها علي جهازك.

ماهي البطولات الأخري التي تبثها القناة

تقوم مجموعة أس سي سي الرياضية السُّعُودية بنقل عدد كبير من البطولات العربية والعالمية منها دوري المحترفين السعودي وكأس الملك السعودي وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

كذلك فهي تقوم بنقل تصفيات كاس العالم 2022 بالإضافة إلى بث بطولات رياضة الفروسية ورياضة الكاراتية بالإضافة إلى بث كل البطولات المحلية مع بطولات كرة اليد والبطولات الخاصة بسباق الهجن وتعد سباقات الهجن من أقدم البطولات الرياضية التي انطلقت داخل المملكة العربية السُّعُودية.