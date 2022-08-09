نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الأن ……. تردد قناة كراميش الجديد 2022 HD وقناة طيور الجنة علي النيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة كراميش للأطفال من أهم قنوات التي تقدم برامج للأطفال تهدف الي زيادة التوعية لدي الطفل، لذلك تبحث كل ربه منزل عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 بصيغة HD وذلك من أجل ضمان الحصول علي جودة عاليا للصورة ومشاهدة ممتعة للأطفال حيث تسعي قناة كراميش من خلال برامجها المختلفة الحصول علي اعجاب الأطفال و أمهاتهم

وعلي جانب أخر هناك البعض الأخر الذي يبعث عن تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر من أولي قنوات الأطفال التي تم بثها عبر القمر الصناعي نيل سات وتعتبر من أهم القنوات التي تقدم برامج وأغاني للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد

قناة مراميش لها معجابين بالملأين من مختلف الدول وذلك لتميزها بتقديم محتوى مميز من فيديوهات تعليمية مثل فيديو حيوانات الأليفة، وفيديو لتعليم الفواكه، والألوان لذلك نحرص على تقديم تردد قناة كراميش بعد التحديث.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

من الأغاني الميزة التي تقدم من خلال قناة طيور الجنة المميزة التي تهدف دائما إلى تقديم محتوى مفيد لكل طفل يشاهد القناة، في فترة الصيف يصبح لدى الأطفال وقت فراغ كبير وأول حل هو شاشة التلفزيون لذلك يجب اختيار ما يتم مشاهدة بعناية وتطمن كل أم وطفلها بشاهد قناة طيور الجنة وذلك لتميزها بتقديم بعض الأغاني المفيدة التي تترك اثر جيد لدى لأطفال مثل:

تميز المبدع مؤمن الجناني في أغنيته الساحرة ( قمر ) والتي شدا فيها أجمل الكلمات والألحان .في مدح رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وذاكراً بعض صفاته ومآثره الرائعة . طيارة حلوة وبتجنن جبلي إياها خيّي، يا الله شو إنه حنيّن وبيعطف عليّ.

لذلك تزداد عمليات البحث حول معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد ليتم الضبط لمشاهدة جيدة دون انقطاع البث.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

وكما نقدم لكم دائما مع مقال تردد قناة الأطفال نحاول أن نقدم لكم بعض الأنشطة المنزلية التي يمكن أن يلعبها الطفل خلال فترة الإجازة لزيادة التركيز والانتباه نشاط اليوم ذاكرة سمعية حركية ويتم ذلك من خلال استخدام بعض الأدوات المتوافرة في المنزل قلم مسطرة مكعب أي شي الفكرة نقول للطفل ونردد وهو يستمع فقط وضع مكعب في مكان محدد على الأم أن تختاره، ثم القلم في مكان الأخر، ويصبح لدى الطفل تنفيذ الأمر.