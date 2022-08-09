تردد قناة سبيس تون الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات spacetoon

تعتبر أحد أفضل قنوات الأطفال التي تقدم برنامج شامل من أفلام ومسلسلات كرتونية شيقة وأناشيد، لذلك يبحث الأباء والأمهات عن تردد قناة سبيس تون وتتميز قناة سبيس تون بأنها ترضي أذواق جميع الأطفال بمختلف الأعمار، ويمكن لكل بيت تنزيل القناة من دون الحاجة للاشتراك الشهري، وسوف نقدم لكم ترددات القناة على كافة الأقمار الصناعية التي تعرض عليها.

تردد قناة سبيس تون

يتم عرض القناة من أكثر من دولة مثل دمشق وسوريا و دبي وغيرهم، وهي قناة خاصة تأسست عام 2000 وحازت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين الأطفال وعدد من الكبار، وتوفر القناة تردداتها بأكثر من قمر صناعي على النحو التالي:

التردد على قمر نايل سات هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 6 / 5 و الإستقطاب عمودي أو رأسي برمز V.

تردد أخر عبر قمر عرب سات 12341، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 6/ 5 و الإستقطاب عمودي أو رأسي برمز V.

إسم القناة هو سبيس تون وشعارها قناة شباب المستقبل، نسبة إلى متابعيها من الأطفال الصغار.

كواكب سبيس تون

قامت إدارة القناة بتقسيم برامجها في شكل كواكب، وأعطت كل كوكب إسم يشبه البرنامج المتبع وقتها، وعملت على إعطاء كل كوكب فترة عرض على مدار اليوم وهذه الكواكب هي:

كوكب أبجد الذي يقدم الأرقام والحروف، فهو بمثابة فقرة تعليمية.

كوكب أفلام يعرض عدد من الأفلام الكرتونية المليئة بالألوان.

وكوكب أكشن يقدم الأفلام المائلة للإثارة والغموض.

كوكب بون بون وهو كوكب الأبطال الكبار، ويناسب سن الأطفال متوسطي الأعمار.

كوكب تاريخ، وشعاره كوكب من قديم الزمان.

وكوكب رياضة يعرض ما يتعلق بالتحدي والقوة من مسلسلات وافلام كرتونية.

كوكب زمردة، يقدم محتوى كبير خاص بالفتيات فقط.

كوكب علوم يعرض المحتوى الذي يلائم الاكتشافات والأبحاث.

وكوكب كوميديا، ويظهر من إسمه أنه يتعلق بالضحك والمتعة.

كوكب مغامرات، وهو ينمي خيال الطفل، و ملئ أيضًا بالتشويق.

في نهاية مقال اليوم نكون قد أوضحنا لكم تردد قناة سبيس تون على كافة الأقمار الصناعية التي تنقلها، وشرحنا لكم سياسة العمل بالقناة، كما أضفنا للمقال شرح فقرات القناة المتمثلة في الكواكب.