نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مباشراً على تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم2023-2022، من أهم المواعيد التي تترقبها جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء بصفة عامة ومنطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، لمعرفة تفاصيل القرعة ومواعيد مباريات الفرق الأفريقية سواء في بطولة دوري الأبطال أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويتساءل الكثيرون عن القنوات الناقلة لفاعليات القرعة، وهل ستنقل القرعة عبر القنوات المجانية المفتوحة أمن لا وكل هذا سنقدمه لكم متابعينا عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، من خلال هذه التغطية للقرعة المرتقبة التي تشارك بها الفرق أبطال الدوري في بلادها.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي الفرق التي ستستثنى من المشاركة في الدور التمهيدي دور أل 64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي “الأهلي المصري، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، مازمبي الكونغولي” بينما تم أستبعاد 13 فريق من المشاركة في الدور التمهيدي للدور 64 من الكونفدرالية، منهم نادي بيراميدز المصري بينما يشارك نادي فيوتشر في الدور التمهيدي للكونفدرالية.

كما أعلن الكاف عن مواعيد مباريات الذهاب والعودة للبطولتين، للدور أل 64 حيث أعلن أن المباراة الأولى في الأدوار التمهيدية في دوري الأبطال، ستكون من يوم 9 حتى يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة العودة ستكون من يوم 16 حتى يوم 18 من نفس الشهر، أما مباريات الدور أل 32 المباراة الأولى فستكون أحد أيام 7-8-9 من شهر أكتوبر، ومباراة العودة ستكون أحد أيام 14-15-16 من نفس الشهر شهر أكتوبر 2022.

توقيت قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

14.00 : الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، المغرب.

17.00 : بتوقيت مكة المكرمة ودول الكويت، قطر، البحرين، العراق.

القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال أفريقيا

كما هو معروف فأن جميع حقوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملك لمجموعة قنوات بي إن سبورت، لذا فأن القرعة ستنقل فقط وحصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية، على القمر الصناعي نايل سات، وأيضاً سوف تنقل عبر قناة الاتحاد الأفريقي على يوتيوب.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم فعاليات ترفيهية#قطر2022 | #كأس_العالم #Qatar2022 | #WorldCup2022 https://t.co/7SvWbD93xW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم فعاليات ترفيهية#قطر2022 | #كأس_العالم #Qatar2022 | #WorldCup2022 https://t.co/7SvWbD93xW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2022

القناة بي إن سبورت الإخبارية التردد 12245 الاستقطاب رأسي الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023/2022