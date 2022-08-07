تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

في الاونة الاخيرة بدا الكثير من الأهالي يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة 2022 على نايل سات من خلال محركات البحث المختلفة ، وذلك بعد ان قامت ادارة القناة بتحديث تردد القناة الخاصة مؤخرا بهدف تحسن جودة البرامج المعروضة عبر القناة الخاصة بالاطفال، وقد قامت ادارة القناة بالاعلان مؤخرا عن تردد القناة الجديد لذلك بدأ البحث من قبل اولياء الامور عن التردد، حيث تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من اكثر قنوات الاطفال شهرة في الوطن العربي، وذلك لما تقدمة القناة من برامج رائعة واغاني اطفال جميلة عبر شاشاتها بالاضافة للعديد من الفقرات التعليمية للاطفال التي تقدمها بين الفواصل الاعلانية، وذلك علي مدار اليوم طوال الاربعة وعشرين ساعة وبشكل مجاني ، ولذلك تابعونا من خلال موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات الاتية تردد القناة واجمل البرامج المعروضة على القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2022

يمكنكم تنزيل قناة طيور الجنة 2022 الجديد علي النايل سات عن طريق ادخال التردد التالي تابعو:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11258 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد عرب سات:

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11310 معدل الترميز 3000 الاستقطاب افقي

برامج قناة طيورالجنة 2022

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من اهم قنوات الاطفال في الشرق الاوسط والتي تحظي باكبر نسب مشاهدة بين قنوات الاطفال وتتواجد علي رأس قنوات الاطفال الفضائية في الوطن العربي، وتقوم القناة بتوجية محتواها للاطفال حيث تقوم بتوفير العديد من برامج الاطفال الرائعة واغاني وانشيد الاطفال بالاضافة الي العديد من الفقرات التعليمية للاطفال، وتركز القناة على تعليم الاطفال القيم والاخلاق العربية عن طريق عرض الكثير من القصص الرائعة في اغانيها، وتقوم بعرض العديد من البرامج التي تقوم بعرض الكثير من المعلومات الدينية بشكل ترفيهي للاطفال، ومن خلال الفقرات التعليمية تقوم بعرض العديد من المعلومات اللغوية للاطفال، ومن اكثر الناس المحبوبين على القناة هما عصومي ووليد واخواتهم الذين يعرضون الاغاني للاطفال، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكل جديد حول القناة والبرامج المعروضة عليها.