تردد قناة SSC الرياضية نايل سات 2022 السعودية الناقل الحصري لـ الدوري السعودي والأحداث الرياضية الهامة

تردد قناة SSC الرياضية نايل سات 2022 التي تم إطلاقها عام 2021 ميلادي، واستطاعت أن تحقق نجاح ضخم منذ بداية بثها على الأقمار الصناعية، كما تحرص القناة على تقديم العديد من البرامج الرياضية القوية التي يقدمها كبار الرياضيين والإعلاميين، لذلك يتابعها الجمهور من الشباب والرجال في جميع الدول العربية من عشاق الرياضة، ومن خلال موقعنا نوفر لكم التردد الجديد قناة SSC السعودية على جميع الأقمار الصناعية 2022.

قنوات SSC

تعد شبكة قنوات SSC الرياضية من أهم القنوات الرياضية الفضائية في الوطن العربي، حيث تمكنت من تحقيق النجاح في وقت قصير للغاية، لكي يتابعها الملايين من الشباب والرجال من كافة بلاد الوطن العربي، وتهتم القنوات بعرض الكثير من الرياضات المتنوعة مثل الكاراتيه والهجين والسلة والسباحة وكرة اليد، وتقوم مجموعة قنوات SSC بنقل العديد من الدوريات والبطولات المحلية والعالمية، أهمها دوري المحترفين السعودي وبطولة فورمولا 1 وكأس السوبر وكأس الملك السعودي، وكذلك تصفيات كأس العالم 2022 (آسيا) والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وكأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا.

تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة

وتتكون باقة قنوات SSC من سبع قنوات جميعها تبث البرامج والمباريات الرياضية.

حيث يمكن استقبال إشارة ترددها على الكثير من الأقمار الصناعية كالنايل والعربسات.

كما يمكن استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم بشكل سهل وبسيط.

بينما تمتلك مجموعة القنوات عدد من المعلقين الرياضيين المميزين مثل عيسى الحربين وفهد العتيبي وراشد الدوسري وجعفر الصليح.

وللقنوات الكثير من الاستديوهات التحليلية الاحترافية التي تعمل على تحليل المباريات قبل بدايتها وفي المنتصف وبعد الانتهاء من المباراة.

تردد قناة SSC الرياضية نايل سات 2022

ويمكنك الآن استقبال تردد SSC الرياضية السعودية على جهازك من خلال ضبط جهاز الاستقبال على القمر الذي ترغب في استقبال القنوات عليه، كما يجب ضبط إعدادات الرسيفر وإدخال بيانات التردد الجديد للقناة والنقر على زر البحث، وبعد إيجاد القناة يجب الضغط على حفظ، وجاءت البيانات الجديد لتردد القناة كالتالـــــــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC السعودية عبر العربسات 2022