نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن … تردد قناة اون تايم سبورت 3 لمتابعة مباريات كرة القدم بجودة HD أبرزها مباراة مصر والسعودية للشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 3، ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت على Google بعد إعلان مجموعة قنوات OnTime Sports عن نقل كافة مباريات كأس مصر الموسم الماضي بشكل حصري عبر قنواتها، والتي تضم استديوهات تحليلة مختلفة ومجموعة كبير من الرياضيين في مصر يقوم بتعقب الأحداث الكروية طوال المباراة، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة ترددات قنوات أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد

يمكن ضبط ترددات قنوات أون تايم سبورت 3 عبر القمر الصناعي نايل سات مثلما فعلنا في تردد السعودية الرياضية باستخدام المعلومات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 12303.

: 12303. الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تايم سبورت 1

يمكن الحصول على قناة أون تايم سبورت 1 باستخدام التردد التالي:-

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 11681.

: 11681. الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

يمكن نوفر لكم تردد أون تايم سبورت 2 وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 12303.

: 12303. الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز: 27500.

كيفية الحصول على تردد قناة اون تايم سبورت 3

يمكنك بسهولة مشاهدة جميع الألعاب الرياضية المعروضة على Ontime Sport 3 من خلال استقبال القنوات على شاشة التلفزيون عبر الترددات الجديدة لـ Ontime Sport 3 الموضحة أعلاه، حيث يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات أدناه:-

اضغط على زر Menu (القائمة) في جهاز التحكم عن بعد بجهاز الاستقبال.

ثم حدد كلمة “تثبيت” من القائمة التي تظهر.

تظهر قائمة بها عدة خيارات حدد التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي Nilesat 301 من قائمة الأقمار الصناعية.

أدخل تردد Ontime Sport 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة “بحث” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث، سيُطلب منك النقر فوق حفظ لحفظ قناتك الجديدة.

تردد القنوات الرياضية

بالإضافة إلى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، يمكنكم متابعة البرامج الرياضية والأخبار من مختلف الأندية من خلال شاشات أشهر القنوات الرياضية. يتم عرض ترددها على النحو التالي:

تردد قناة الاهلي الجديدة

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 11747.

: 11747. معدل ترميز القناة : 27500.

: 27500. معامل الاستقطاب: H

ترددات قناة الزمالك الجديدة

القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. التردد : 12092.

: 12092. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. معدل الترميز : 27500.

: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 6/5

ترددات قناة عرب سات الزمالك الجديد

ترددات قناة الزمالك على القمر الصناعي عربسات الآن هي:

القمر الصناعي : عربسات.

: عربسات. التردد : 11595.

: 11595. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. معدل الترميز : 27500.

: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة أون تايم سبورت 3

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديدة على نايل سات “تردد قناة أون تايم سبورتس 3” أون تايم سبورتس 3 هي قناة مخصصة تبث محتويات رياضية متنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث أحداث رياضية محددة، في هذا المقال، نقدم لكم تردد قناة أون تايم الجديد. رياضة 3 ومعلومات مفصلة عنها، وكما يوحي اسم القناة، فإن محتوى قناة Ontime Sport 3 مرتبط بالرياضة، مع اهتمام خاص بتقديم الأخبار الرياضية المصرية، وأهم الأحداث، والمباريات المهمة والمثيرة للاهتمام.، لأنه يتطرق دائمًا إلى الرياضات الدولية ويغطي جميع أخبار الرياضة حول العالم.

شهرة قناة أون تايم سبورت

الجدير بالذكر أن ON Sport 3 تستضيف بطولة العالم لكرة اليد حصريًا على شاشاتها لأول مرة، وأدى هذا إلى زيادة نسبة المشاهدة على القناة مؤخرًا، حيث نالت ONTIME SPORTS 3 إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، حيث أنهم مهتمون بجميع أنواع الرياضة، وليس كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى.

ستنقل قناة اون تايم سبورت 3 مباراة مصر والسعودية للشباب مباشر على القنوات الرياضية السعودية وقناة اون تايم.