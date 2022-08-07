مباشر الآن … تردد قنوات SSC نايلسات لمتابعة مباريات كرة القدم بجودة HD مباراة اليوم مصر والسعودية للشباب

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عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc نايلسات، تعد مجموعة قنوات SSC من أشهر القنوات السعودية المتخصصة في بث الأحداث الرياضية المحلية والدولية، حيث تم إصدارها مؤخرًا بالاتفاق مع هذه القنوات التي تبث مباريات كأس دوري المحترفين في السعودية، سنشرح كيفية الاشتراك في القناة، وتردد مجموعات CCK الرياضية، وسعر الاشتراك، ويأتي توضيح تردد قنوات ssc نايلسات بعد أن أوضحنا لكم في المقال السابق تردد قناة mbc.

قنوات ssc

هي شبكة من مجموعة القنوت الرياضية تسمى SSC، مملوكة لشركة رياضية سعودية تأسست عام 2021 بالتعاون مع مجموعة MBC، والتي تتكون من 11 قناة فضائية مثلما ذكرنا تردد قناة اون تايم سبورت 3 في مقال سابق مقسمة على النحو التالي:

SSC1 HD

SSC2 HD

SSC3 HD

SSK 4 HD

SSK 5 HD

SSK 6 HD

SSK 7 HD

القنوات المفتوحة: تحتوي شبكة قنوات SSC على أربع قنوات مفتوحة:

SSC1SD

SSK 5 SD

SSK 6 SD

SSK 7 SD

تردد قناة SSC الرياضية

على وجه الخصوص، تم منح مجموعة قنوات SSC الإذن ببث مباريات كأس الدوري المحترفين في الأندية في المملكة العربية السعودية على شكل SD عبر الأقمار الصناعية عربسات ونايل سات على النحو التالي:

تردد القناة : 11747.

: 11747. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز: 27500.

تردد قناة نايل سات الفضائية SSC الرياضية

يتمثل تردد قنوات ssc نايلسات وفقًا للتالي:-

تردد القناة : 12523.

: 12523. النوع المستقطب : عمودي.

: عمودي. معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC

يكون التردد الثاني لقناة SSC على النايل سات كالاتي:-

تردد القناة : 12418

: 12418 الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. معدل الترميز: 27500

تردد قنوات الرياضة SSC بدر سات

التردد : 12418

: 12418 الاستقطاب : أفقي H.

: أفقي H. معدل الترميز: 27500.

كيفية الاشتراك في قناة SSC Sports

يمكنك الاشتراك في مجموعة قنوات SSC Sports باتباع بعض الخطوات البسيطة:

قم بتنزيل وتثبيت Shahid VIP على هاتفك المحمول.

افتح التطبيق على هاتفك الشخصي.

انقر فوق عرض الآن على الواجهة.

قم بإنشاء حساب شخصي على منصة شاهد باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول.

الرجاء تحديد كلمة مرور حسابك، ويجب أن تكون كلمة المرور قوية.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق “مشاهدة VIP”.

حدد البطاقة الشهرية المطلوبة، بما في ذلك الشهرية والسنوية.

يحدد طريقة الدفع للرسوم التي تدفعها الحزمة.

يحدد نوع الحامل الذي ينتمي إليه اسم الاتصال.

الرجاء إدخال رقم هاتفك المحمول في الحقل المخصص.

انقر فوق رمز التفعيل.

سيتم إرسال رسالة تحتوي على الرمز المرسل إلى هاتفك المحمول.

أدخل رقم بطاقة الدفع الخاصة بك.

انقر فوق رمز الاشتراك الآن.

انتظر رسالة حول خصم اشتراكك في الحفلة الراقصة.

كيفية الاشتراك في قناة SSC Sports

يمكنك إضافة قناة SSC إلى جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز استقبال Gobx.

انقر فوق الإعدادات في قائمة خيارات جهاز الاستقبال.

انقر فوق “إعدادات القناة” في قائمة الإعدادات السابقة.

حدد بحث القناة من قائمة إعدادات القناة.

ادخل رقمك السري. تتكون كلمات المرور عادة من أربعة أصفار.

من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة، اختر إضافة قناة SSC من القمر الصناعي العربي.

يضبط إعدادات البحث عن تردد SSC لجهاز الإرسال.

بعد التحقق من صحة التردد وعامل التشفير والاستقطاب، حدد “موافق”.

انقر فوق البحث عن الكلمات.

يبحث جهاز الاستقبال Gobx عن القنوات ذات التردد السابق وتتم إضافة القناة الجديدة إلى قائمة قنوات جهاز الاستقبال.

انقر فوق حفظ التغييرات لإضافة قناة SSC.

قم بإنشاء قائمة مفضلة على قناة SSC التي تبث الدوري السعودي لسهولة الوصول إليها من جهاز التحكم عن بعد.

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