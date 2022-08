نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 3 لمشاهدة مباراة السعودية ومصر فى نهأئي كأس العرب للشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 3 من أشهر الترددات الرياضية في مصر والوطن العربي، ويبحث عنه ملايين المشاهدين والمشجعين الرياضيين، تحليل لألمع وأشهر الرياضيين في ستاد مصر، ملعب أون تايم، أون تايم مساءً، بما في ذلك كابتن منتخب مصر وحارس المرمى السابق أحمد شوبير وإبراهيم فايق وسيف زاهر، كما تمتلك القناة حقوق الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر مباريات كأس الأمم الأفريقية.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 3

لدى On Time Sport أربع قنوات بجودة مختلفة تناسب كل مشاهد حيث اندمجت القناتان On Sport و Time Sport معًا في نهاية عام 2020 لتقديم محتوى أكثر تطورًا لجميع المتابعين من جميع أنحاء مصر والدول العربية، ثم نحن سوف نستعرض الترددات الأربعة لقناة ON Time Sports في الأسطر القليلة القادمة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

الاستقطاب رأسي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة منتخب مصر ضد السعودية في كأس العرب للشباب

تستعد فرق الشباب المصري لمواجهة شرسة مع السعودية في بطولة كأس الشباب العربي ، المقررة مساء الأحد، 7 أغسطس، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، ستبدأ الصافرة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية و 8:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر ، تتنافس السعودية ومصر في نهائي كأس الشباب العربي الذي تستضيفه المملكة حاليًا، وبلغت مصر نهائي كأس الشباب العربي بعد فوزها على الجزائر 3-1 في نصف النهائي، فيما تقدمت السعودية بفوزها على فلسطين 5-0 في نفس الدور، حقق السعوديون لقبين في البطولة، آخرهما عام 2021 في مصر العام الماضي، وهو ما تحقق بعد فوزه على الجزائر 2-1 في النهائي، بينما لم يفز الفراعنة بالبطولة قط.

