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عمر شويل - جدة يترقب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة واولياء الأمور اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من جانب وزير التربية والتعليم ومن المقرر الإعلان عن النتيجة وتوفيرها للطلاب بعد المؤتمر الصحفي الذي سوف يقيمه وزير التربية والتعليم اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة وينتظر جميع الطلاب المؤتمر لمعرفة كافة التفاصيل والاحصائيات الخاصة بالنتيجة.

تردد القناة الأولى المصرية لمشاهدة مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

نوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني تردد القناة الأولى المصرية لمشاهدة مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ويمكنك من خلال القناة متابعة المؤتمر بالكامل حيث يقدم وزير التربية والتعليم الكثير من الاخبار المتعلقة بالنتيجة بجانب احصائيات النجاح للقسم العلمي والقسم الادبي وكافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

توفر القناة الاولي والعديد من القنوات التلفزيونية الأخرى مؤتمر وزير التربية والتعليم لكي تسهل علي الطلاب واولياء الأمور متابعة المؤتمر، ومن المقرر ان يتم نشر النتيجة بعد انتهاء المؤتمر بساعات قليلة ويمكنك تنزيل القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11823.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها ونشرها من خلال وزارة التربية والتعليم، وخصصت الوزارة موقع موحد ورسمي يمكنك من خلاله الحصول علي النتيجة وهو موقع وزارة التربية والتعليم وسوف يعمل الموقع مباشرة فور نشر النتيجة وتوفيرها علي الموقع بشكل رسمي وسوف تحصل علي النتيجة الخاصة بك وكافة درجاتك في جميع المواد الدراسية من خلال رقم الجلوس.

يمكنك متابعة كافة التحديثات والاخبار الجديدة المتعلقة بالنتيجة حتي يتم انعقاد المؤتمر وبعد انتهاء المؤتمر سوف يتم نشر النتيجة عبر الرابط الذي وفرناه لكم ويمكنك بكل سهولة بعد ذلك الحصول علي النتيجة ومن المقرر ان يقوم وزير التربية والتعليم بالإعلان عن العشر الأوائل للثانوية العامة 2022 في المؤتمر الصحفي الذي سوف ينعقد في الساعة العاشرة صباحا اليوم السبت.