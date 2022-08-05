نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن .. تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
نوفر لكل الباحثين الآن تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد، حيث تعتبر قناة الشارقة الرياضية قناة عربية إماراتية والتي تُعد من أقوى القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث توفر تغطية للعديد من البطولات الكبرى، مثل بطولة كأس أمم آسيا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى العديد من البرامج والاستوديوهات الرياضية لتحليل ما قبل الموسم المباريات، بما في ذلك ليس فقط مباريات كرة القدم ولكن أيضًا مسابقات كرة اليد وكرة السلة، ولأننا مهتمون بما يريده المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح في هذا التقرير تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات وهوت برد وكافة الأقمار الصناعية المختلفة والمُتاح عليها القناة، حيث تحتوي القناة على العديد من الترددات وتتمثل في الجداول التالية.
تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11862
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز/ دقة الجودة
|27500 / SD
تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11862
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز/ دقة الجودة
|27500 / SD
تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز/ دقة الجودة
|27500 / عالية الدقة
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كيفية ضبط قناة الشارقة على الريسيفر
ومن الجدير بالذكر يهتم العديد من عشاق الساحرة المستديرة بتنزيل جميع القنوات الرياضية على جهاز استقبال التلفزيون الخاص بهم حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع مباريات الدوريات والبطولات ونوفر لكم الخطوات الصحيحة من أجل ضبط القناة على جهازك :-
- في البداية يجب عليك استخدام الريموت واختيار القائمة او (Menu)
- في الاختيار الثاني قم باختيار الإعدادات أو SETTING
- بعد ذلك قم باختيار إضافة تردد جديد
- ومن خلال الجداول السابقة يمكنك إضافة التردد الخاص بالقمر الصناعي
- قم باختيار القمر وأكتب البيانات بدقة كما هي موضحة
- بعد ذلك اضغط على بحث يدوي ثم بعد ذلك سوف يظهر لك القناة ومدرج معاها مجموعة من القنوات الأخرى
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