تردد قناة الشارقة الرياضية عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أهم المباريات والأحداث الرياضية

يبحث عدد كبير من محبي الرياضة عن تردد قناة الشارقة الرياضية، وذلك لأن نشاط القناة لا يقتصر على عرض مباريات كرة القدم فقط بل تقوم بعرض مجموعة من البرامج المميزة المتعلقة بكافة الألعاب، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية ودقة فائقة الجودة، وقد أفصحت القناة عن خبر نقلها لعدد من المباريات الودية الأوروبية، وسوف نعرض لكم كافة ترددات القناة من خلال مقالنا.

تردد قناة الشارقة الرياضية

تحظى قناة الشارقة بعدد كبير من متابعيها من منطقة الخليج العربي بل الوطن العربي، وذلك بسبب ما تقدمه من برامج ممتعة ومباريات هامة، وتبث قناة الشارقة برامجها عبر الترددات التالية:

تردد القناة عبر قمر النايل سات هو 11013 ومعدل الترميز هو 27500، بينما معامل تصحيح الخطأ فهو 6 / 5 أما الاستقطاب رأسي ويرمز له بحرف V.

ضبط القناة عبر القمر عرب سات على تردد 11862 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو أيضًا 6 / 5، بينما الاستقطاب فهو أفقي ويرمز له بحرف H.

طريقة الحصول على تردد قناة الشارقة على جهازك

يستطيع كل شخص أن يقوم بضبط التردد على جهازه بيده بتنفيذ عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

استخدم ريموت جهاز الريسيفر الخاص بك، واضغط على زر القائمة (menu).

اختر كلمة تنصيب، ثم أدخل كلمة السر الخاصة بجهازك المؤلفة من أربعة أرقام، وعادةً تكون مسجلة بكتيب إرشادات الجهاز.

اضبط نوع القمر الخاص بك ثم انتقل إلى خيار محطة صناعية واختر التردد الذي ترغب في فتحه، وإن

لم يكن مدرج بالقائمة فعليك اختيار كلمة زيادة ثم كتابة التردد بكافة تفاصيله.

حدد التردد الذي أضفته في جهازك بالضغط على الخانة التي ظهر بها.

اذهب إلى خيار بدء البحث وأضغط عليه.

سيظهر لك خيار بالرغبة في مسح قنوات الجهاز السابقة، اختر لا.

انتظر حتى يتم الانتهاء من عملية البحث، ستجد القناة مدرجة في نهاية القنوات.

من خلال مقال اليوم نكون قد أوضحنا لكم تردد قناة الشارقة الرياضية سواء على قمر النايل سات أو عرب سات، كما أضفنا لكم الطريقة الصحيحة لفتح تردد القناة من البيت دون الذهاب لمحلات صيانة الأجهزة الإلكترونية.