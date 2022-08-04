نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي باقة متنوعة.. تردد قناة السعودية على القمرين نايل سات وعرب سات واستمتع بالمشاهدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد القنوات الإخبارية في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن قناة السعودية من القنوات التي تتمتع بمصداقية في أخبارها، كما تعرض العديد من البرامج الخاصة بجميع المناسبات الدينية والوطنية، وبعد تغيير التردد الخاص بها وجدنا الكثير من البحث عن تردد قناة السعودية الجديد وهذا ما سنقوم بعرضه عليكم من أجل مشاهدة ممتعة.

تردد قناة السعودية

إليكم أهم الترددات الخاصة بالقنوات التابعة لقناة السعودية، من أهمها ما يلي:

تردد القناة الأولى السعودية

يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12149، ومعامل التصحيح ¾.

كما يمكن مشاهدتها على القمر الصناعي عرب سات بجودة HD على التردد 12149، ومعامل التصحيح ⅚ أفقي، ومعدل الترميز 27500.

قناة القرآن الكريم السعودية

يمكنك متابعة القناة بجودة HD على التردد 12149 على القمر الصناعي نايل، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح ¾ أفقي.

القناة السعودية الرياضية

يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات على التردد 23512، ومعدل الترميز 27500، معامل التصحيح ⅚ أفقي

وعلى القمر الصناعي عرب سات على التردد 12417، معامل تصحيح الخطأ ⅚ رأسي، معدل الترميز 27500.

أهم برامج قناة السعودية

تبث قنوات السعودية في المملكة العربية السعودية ويتم عرض العديد من البرامج بها، فتقدم قناة السعودية عدد لا بأس به من البرامج والمسلسلات، كما تقدم القنوات المحتوى الثقافي والإخباري، من أهم ما يعرض على القناة ما يلي:

صباح السعودية: من البرامج التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية؛ فهو يقدم كل ما يخص الأسرة من الناحية الرياضية والصحية، كما يعرض أهم الأزياء المعاصرة.

من البرامج التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية؛ فهو يقدم كل ما يخص الأسرة من الناحية الرياضية والصحية، كما يعرض أهم الأزياء المعاصرة. فتاوى: يقدم البرنامج خالد الرميح يكون بصحبته عدد من المشايخ والعلماء ليقوموا بالرد على الأسئلة الخاصة بالشريعة الإسلامية.

يقدم البرنامج خالد الرميح يكون بصحبته عدد من المشايخ والعلماء ليقوموا بالرد على الأسئلة الخاصة بالشريعة الإسلامية. الموقف: هو أحد البرامج السياسية ويقدم البرنامج المذيع طارق الحميد، ويناقش عدد من المهتمين بالسياسة في الأمور التي تجري في الوقت الحالي.

في نهاية المقال المتحدث عن تردد قناة السعودية فقد عرضنا عليكم تردد بعض القنوات السعودية منها القناة الرياضية، السعودية الأولى والقرآن الكريم، كما عرضنا أهم البرامج المذاعة على قناة السعودية الأولى السياسية والاجتماعية والدينية.