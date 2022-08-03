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عمر شويل - جدة إستقبل تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 اقوى إشارة بث واعلي جودة يمكنك تنزيلها على شاشة التلفزيون الخاص بك لمتابعة أهم وأفضل المباريات المحلية والدولية ومن المعروف أن قنوات أون تايم سبورت هي صاحبة الحق الوحيد في نقل مباريات الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم والذي يلقي متابعة قوية من قبل الملايين في مصر وشمال أفريفيا وكذلك الدول العربية في آسيا، لذا نوضح لكم عبر التقرير التالي الترددات الجديدة لسلسة قنوات On Time Sports لمتابعة جميع مباريات الدوري والكأس وأفريقيا، في هذا التقرير نوضح إليكم جميع ترددات قنوات اون تايم سبورت على الأقمار الصناعية في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

استقبل تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 اقوي إشارة بث واعلي جودة

لكي تتمكن من استقبال احدث تردد لقنوات on time Sports عليك بتنفيذ الخطوات البسيطة التالية (تسجيل التردد الجديد، وتثبيت معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب) لكل قناة من قنوات اون تايم الثلاثة، حيث يمكنكم تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت الأولي من خلال تسجيل بيانات إشارة القناة الجديدة كالتالي (الاستقطاب: أفقي، التردد: 10853، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6).

تتم إضافة قناة on time sports عن اختيار الضبط من جهاز الإستقبال الرسيفر وبعدها القيام بالضغط على أيقونة إضافة قناة جديدة وكتابة البيانات المطلوبة والضغط على زر بحث، ستجد القناة في نهاية القائمة الرئيسية.

التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت



يمكنكم استقبال تردد قناة On Time Sports على القمر نايل سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالآتي

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

أحدث ترددات قنوات On Time Sports

تعد احدث قنوات اون تايم سبورت الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات on Time Sports 3 يمكنكم ضبطها كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدلات الترميز 27500 التردد 12303 معامل التصحيح 5/6

نجوم أون تايم سبورت الرياضية

أهم نجوم قنوات أون تايم سبورت الرياضية من المحللين الرياضيين احمد شوبير، مدحت شلبي، ابراهيم فايق، ايمن يونس، فارق جعفر فيما تعد أبرز البرامج الرياضية استاد اون، الدرجة الثالثة، ملعب أون، مساء أون، فيما تسعي قنوات أون دائما في تطوير برامج القناة من خلال تقديم مسابقات مميزة لدخول معلقين جدد إلي القناة يشرف علي هذه المسابقة الكابتن مدحت شلبي وسيتم اعلان أسماء الفائزين قريبا إلي علي الهواء مباشرة مثلما اعلن الكابتن مدحت شلبي، الذي يقوم دوما في جميع حلقاته بعرض عدد 3 مقاطع فيديو للمتقدمين في مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة للتحليل علي مباراة مصر في تصفيات كاس العالم والتي تأهلت إليها مصر في روسيا.

وصلنا إلى ختام شرح طريقة استقبال تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 اقوي إشارة بث واعلي جودة.