نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي بجودة عالية على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشونال جيوجرافيك المفتوحة تعمل بشكل مجاني كامل بدون إعلانات تعد من أكثر القنوات مشاهده الفيديو الوطن العربي وخصوصا في السعودية وتقدم الكثير من المحتويات والبرامج المختلفة والمستهدفة كما أنها تبث قناة بث مباشر على جميع الأقمار الصناعية لناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي عبر النايل سات وعرب سات والهوت بيرد فيما يلي نستعرض لكم التفاصيل مختلفة حول تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي 2022 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك 2022

القمر التردد FEC.

نايل عرب 11226 (h) 3/4.

عرب سات 11804 (h) 3/4.

بدر6 11804 (h) 3/4.

تابع القناة علي الموقع الرسمي.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي على النايل سات والعرب سات و ياه سات

القمر نايل سات:

التردد: 12226.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطر 3/4 افقي.

عرب سات 26.0 درجه شرقا:

التردد: 11804.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطا: 3/4.

التشفير: مفتوح.

القمر ياه سات SD:

التردد: 11938.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك تحديث يناير 2020

القمر الصناعي: نايل سات HD.

التردد: 11411.

معدل الترميز 30000.

الاستقطاب:V.

القمر الصناعي: النايل سات SD.

التردد:11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:V.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي المفتوحة الجديدة 2022

تحظى قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي المفتوحة على حب واهتمام الكثير من المشاهدين في الآونة الأخيرة مع تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي المفتوحة 2020 على النايل سات والعرب سات حيث تصدرت مؤشرات البحث عن قائمة تردداتها لما تقدمها من محتوى مميز من الأفلام الوثائقية والبرامج والمعلوماتية والتي تقدم كم هائل من البيانات والمعلومات الثقافية عن مختلف المجالات.

اسم القناه على الرسيفر: Nat Geo Abu Dhabi. الموقع الرسمي للقناة: http:natgeotv.

نبذة تعريفية عن محتوى قناة جغرافيك أبو ظبي

تقدم قناه ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي محتوى مناسب للفئات العمرية المختلفة وهي تعرض تقارير مصورة عن الغابات والبرامج التي تتحدث عن الحيوانات ومعيشتها وأيضا تعرض برنامج خاص تناقش أمن وسلامة الطائرات والمطارات بالإضافة إلى برنامج سمكة التونه العنيدة و برنامج المستكشف العبقري بيكاسو وبرنامج القبض على المهربين برنامج مواجهات حتمية وبرنامج مستشفى المعجزات وبرنامج اخرى عن الصناعات الكبرى والعملاقة.

بجانب ذلك تقدم محتوى من الأفلام الوثائقية التاريخية التي تناقش وتسرد تاريخ الأمم والشعوب مثل سلسلة أفلام ابلكس عن الحرب العالمية الأولي والثانية وقصص حياه العظماء والمشاهير مثل اينشتاين ورؤساء الدول واعتمدت قناة ناشونال جغرافيك أبو ظبي على تسجيل وتوثيق كل المعلومات التي يتم بثها عبر الشاشة من مصادرها الأصلية حتى تصل المعلومة الصحيحة الصادقة للمشاهدة.