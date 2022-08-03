نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف” موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز وتردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه الأهلي منافسه فاركو في مباراة الدوري المصري الممتاز التى تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب “الأهلي وي السلام” هذا ضمن منافسات الدور الثامن والعشرين من الدورى المصرى الممتاز،سيبحث الأهلي عن فوز ليواصل المنافسة من أجل البطولة حتى أنفاسه الأخيرة،لكن الأمور أصبحت أكثر صعوبة خاصة بعد تعادله مع المقاولين العرب في الجولة الأخيرة، وفوز الزمالك على بيراميدز 11 نقطة من صدارة الدوري، ويدخل الأهلي المباراة ويحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة وخاض 26 مباراة وفاز في 16 وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد السلام مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس حيث تنطلق صفارة المباراة فى تمام الأوقات التالية:

• الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

• الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري المصري 2021-2022

• الزمالك – 66 نقطة

• بيراميدز – 59 نقطة

• الأهلي – 55 نقطة

• فيوتشر – 45 نقطة

• طلائع الجيش – 44 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

سيتم بث منافسات الدوري المصري فقط على قناة اون تايم سبورتس في العالم العربي، حيث تبث قناة On Time Sports 1 مباريات فريق الأهلى وفاركو مباشرة على الهواء مباشرة

تردد قناة On Time Sports 1 :

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب

10853 نايل سات 27500 3/4 أفقي

سبب تغيب عدد من لاعبى الأهلى

يغيب عدد من لاعبي الأهلي من بينهم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وحسين الشحات بسبب الإصابات في غضون ذلك، يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الدوري، حيث يحتل فالكو المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد فوزه في ثماني مباريات وخسارة 8 مباريات مثلها، وتعادل 11 مباراة،ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور وسيتولى تقنية الفار محمود عاشور والتقى الفريقان مرة واحدة فقط، عندما التقيا في الجولة الأولى من مباراة انتصر فيها الأهلي على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام فاركو

• فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• فى خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

• فى خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمود متولي – محمد مجدي أفشة – زياد طارق.

• فى خط الهجوم: حسام حسن.