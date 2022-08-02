“تحديث zee aflam”.. تردد قناة زي أفلام 2022 ..لمشاهدة أقوى الأفلام الدراما الهندية، يتطلع عدد كبير من متابعي الأفلام الهندية في العالم العربي من محبي الدراما الأجنبية بشكل عام إلى استقبال التردد الجديد لقناة زي أفلام 2022، وذلك بالتزامن مع التحديث الجديد في التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات خلال الأيام الأخيرة، حيث تعتبر قناة زي أفلام واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تخصص البث الفضائي الخاص بها لعرض العديد من الأفلام المميزة على مدار اليوم بدون توقف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة زي أفلام 2022 لمتابعة اقوى الأفلام.

قناة زي أفلام 2022 لمتابعة اقوى الأفلام الهندية

تعد قناة زي أفلام واحدة من أشهر القنوات في الشرق الأوسط، والتي تحظى بملايين المتابعة والمشاهدة على مدار اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة، والتي تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي و العالم، حيث تمتلك الدول العربية شريحة كبيرة من محبي الدراما الهندية بشكل عام، وهي القناة التي تحتل القمة بين مجموعة كبيرة من القنوات التي تقوم بعرض نفس المحتوى، وذلك لحرصها على أن تقوم ببث المحتوى المميز و الفريد من نوعه، كما أن هناك عدد كبير من الأشخاص قد واجهوا مشاكل في استقبال التردد الجديد على شاشاتهم.

تردد قناة زي أفلام الجديد على نايل سات 2022

وقد تم تحديث تردد زي أفلام على القمر الصناعي نايل سات لكي يتم تحسين تجربة المشاهدة، وقد جاء التردد بعد التحديث على النحو التالي.

التردد الجديد لقناة زي أفلام على القمر الصناعي نايل سات هو 11939

من خلال اختيار الاستقطاب أفقي H

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500.

التردد 11939 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H

تردد قناة زي أفلام الجديد على القمر عرب سات 2022

كما تم تحديث تردد قناة زي أفلام على القمر الصناعي عرب سات، حيث جاء التردد الجديد بعد التحديث لمتابعة اقوى الأفلام الهندية على النحو التالي.

جاء التردد الجديد لقناة زي أفلام على القمر عرب سات هو 12111

من خلال اختيار الاستقطاب عمودي

من خلال اختيار معدل الترميز 27500.

عن طريق ادخال معامل تصحيح الخطأ الجديد للقناة وهو 3/4.