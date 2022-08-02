نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أفضل تردد” .. تردد قناة سلام الليبية الجديد على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سلام الليبية، يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة النايل سات الليبية الجديدة سلام بعد تحديثها مؤخرا، هذه قناة ليبية تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى في عدة مجالات، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الليبية والشؤون الداخلية، وبالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى وآخر الأخبار المتعلقة بالقضايا والأحداث العربية في الساحة السياسية لمختلف الدول العربية، سيجد جميع عشاق القناة ترددات جديدة وكافة المعلومات التي تدور حول تردد قناة سلام الليبية، وذلك بعد أوضحنا لكم في المقال السابق تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية.

برامج قناة سلام الليبية

قناة سلام الليبية هي إحدى القنوات الفضائية الليبية التي تم إنشاؤها حديثًا، استجابة للوضع السياسي في ليبيا بعد ثورة طويلة، تغير خلالها النظام وأصبح أكثر اختلافًا عن سابقه، حيث تسعى قناة السلام الليبية إلى تضمين مجموعة واسعة من الأفكار والبرامج الحالية لتلبية احتياجات ومصالح الجماهير الليبية في جميع التخصصات، وأهم هذه البرامج هي:

برنامج الشيف.

برنامج السفر للعالم.

برنامج إد ويلي بي.

برنامج دكتور بلس.

برنامج “تاريخ العالم”.

رنامج “الوردة البيضاء”.

برنامج القلب ما تنساه.

تردد قناة سلام الليبية 2022 النايل سات

يتمثل تردد قناة سلام الليبية على النايل سات وفقًا لما يلي:-

التردد : 11564

: 11564 الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4

: 3/4 الاستقطاب: افقي.

ألمع برامج على قناة سلام الليبية

يحتوي برنامج قناة السلام الليبية على مجموعة متنوعة من الأفكار المطورة في البرامج التي تلبي احتياجات المشاهدين الليبيين في مجموعة متنوعة من التخصصات الثقافية والفنية والسياسية.

برنامج الرياضية ومن أهمها برنامج استاد طرابلس الذي يخصص مساحة لمتابعة كل الأخبار الرياضية محلياً ومتابعة النادي الأهلي بطرابلس.

يتناول برنامج دنيا حكاية القضايا التي يواجهها المجتمع الليبي بشكل يومي، مثل القضايا الدينية والقانونية.

برنامج القلب الذي ينساك هو، أولاً وقبل كل شيء، فهو برنامج اجتماعي يطلع المجتمع الليبي في سياق تحديد التراث الليبي، والتحقيق في سلوك مسؤوليه والحفاظ على التراث الثقافي.

طريقة استقبال تردد قناة سلام الليبية الجديد

استقبال تردد قناة سلام الفضائية الجديد ومتابعة جميع البرامج المعروضة على الشاشة بجودة عالية مجانًا على مدار 24 ساعة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

ثم حدد تثبيت.

انقر فوق التثبيت اليدوي.

أدخل تردد السلم الليبي الجديد والبيانات الموضحة بالجدول أعلاه.

ثم انقر فوق زر البحث وانتظر حتى يكتمل.

انقر فوق حفظ عند اكتمال البحث.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر القناة في قائمة القنوات الرئيسية.

في حين أنه يمكن القيام بتحويل التردد من النايل سات إلى العرب سات وفقًا لرغبة المشاهد.

قناة سلام الليبية الجديدة 2022

يمكن مشاهدة قناة السلام الليبية مباشرة من خلال خدمة البث المباشر المقدمة من خلال الموقع الرسمي، ويمكنك مشاهدة برامجك المفضلة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، مجانًا، ومن السهل أيضًا مواكبة كل المحتويات الجديدة على الشاشة وأحدث أخبار القناة عبر Facebook و Twitter على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، وفقًا لإدارة قناة سلام الليبية، فيما ان القناة تعمل على تضم مجموعة من الاستديو ها والديكورات التي تجذب أكبر عدد من المشاهدين سواء في البرامج الرياضية أو غيرها من البرامج المتنوعة التي يتم عرضها على القناة.