ضبطية قضائية ورسوم.. الدائرى ينتظر الأتوبيس الترددى (فيديوجراف)

فى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، تيسيرا على المواطنين فى التنقلات، ولمنع التكدسات، وفتح محاور جديدة للتنمية.
وأشار إلى أهمية استمرار الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى، والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى.
وفى هذا الصدد، أكد وزير النقل أن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية وعلى مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء منها.
وأضاف وزير النقل، أنه يتم حاليا رفع كفاءة الطريق بالكامل، من خلال عمل طبقات أسفلتية، لرفع كفاءة السطح واستعدال المناسيب؛ حيث سيصبح الطريق، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له، طريقا عالميا، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائرى بأعمدة "الهاى ماست"، وجار تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.
كما لفت الفريق كامل الوزير إلى أنه تم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع "BRT"، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب، الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه، لافتاً إلى أن هناك عددا من التحالفات العالمية المهتمة، بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT"، مشيراً إلى أنه سيتم الاستغلال الإعلانى والاستثمارى الأمثل لكافة محطات "BRT".
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