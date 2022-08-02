تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444 ومشاهدة أفضل برامج للأطفال 2022 Toyor Al Janah

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444-2022 واستقبالها على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة أشهر برامج الأطفال المقدمة من خلال أطفال في نفس عمر متابعين القناة، تتميز برامج Toyor Al Janah بأنها منوعة بين أغاني تعليمية تقدم لصغار السن وبرامج ألعاب ومسابقات وبرامج دينية تتناسب وأعمار المتابعين لتعليمهم القيم الإسلامية الحنبفة، وأكثر ما يميز القناة أن نجومها من الأطفال حيث التقارب الفكري والعمري بين المشاهد والمقدم والذي جعل تلك القناة الفضائية محل بحث دائم منذ إنشائها عام 2008، ومن خلال خطوات بسيطة بإمكانك ضبط واستقبال قناة Toyor Al Janah بمعدل رمز 27500 وتردد 11258.

استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444-2022

إضافة لما سبق ذكره فمن أجل أن تستقبل تردد القناة الفضائية طيور الجنة على ترددها الجديد قم بتوجيه طبق الدش على القمر الصناعي النايل سات ثم قم باتباع التالي:

أول خطوة هي فتح أيقونة التركيب بالريسيفر، وكتابة كلمة السر بشكل صحيح.

بشكل صحيح. يلي ذلك النقر على أيقونة قائمة الترددات الظاهرة أمامك على شاشة التلفاز.

الظاهرة أمامك على شاشة التلفاز. قم بالنقر على التردد 1125، استقطاب أفقي.

أيضًا انقر على معدل رمز 27500، بمعامل تصحيح خطأ 3/4.

كذلك قم بالنقر على أيقونة بحث ثم النقر ok حتى تظهر أمامك على الشاشة القناة الفضائية طيور الجنة.

ساعات العمل وبث البرامج على Toyor Al Janah

إضافة إلى ما سبق ذكره فقناة طيور الجنة تعمل يوميًا على مدار ال24 ساعة، لذا فتعد من القنوات العائلية صديقة الأسرة يشاهدها الأطفال في أي وقت من اليوم، والجدير بالعلم أن القناة بدأت تحت شعار طيور بيبي وقت بدء بثها من الأردن قبل انتقالها للبحرين وتغيير الاسم لطيور الجنة والتي يتم استبدال الاسم بينها كل 10 ثواني، وكما ذكرنا تقدم مجموعة منتقاة من البرامج نجومها أطفال وهي كالتالي:

برنامج نشرة أخبار الدار.

كذلك برنامج مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

أيضًا البرنامج الشهير رياضة x رياضة.

طيور الجنة في عيونهم.

كواليس.

برنامج ماما قالت.

ورتل القرآن ترتيلا.

حكايا جنى.

برنامج حروف الهجاء.

رمضانيات.

نصائح رمضانية.

برنامج من أنا.

مغامرات كامبنج.

برنامج على خطاوي السيلاوي.

طيور الجنة الفضائية على اليوتيوب 2022 Toyor Al Janah

كذلك قام القائمين على تحديث الفضائية للأطفال طيور الجنة بقيادة مالكها خالد المقداد بتوسيع رقعة المشاهدة من العالم العربي للعالمية، فطرحت عدة قنوات فضائية بالعديد من اللغات الحية، لتستمر في عطائها ورسالتها بلغات عالمية فأصدرت قناة طيور الجنة على اليوتيوب التالية:

أولًا قناة طيور بيبي الإنجليزية تقوم تلك القناة بتقديم أغاني باللغة الإنجليزية تستهدف الفئة العمرية صغار السن بأصوات نجوم من الأطفال، لتصل رسالتها الإبداعية بلغة بإمكان المقيمين بالخارج فهمها بسهولة.

كذلك قناة اليوتيوب طيور بيبي التركية تستهدف فئة الأطفال الناطقين باللغة التركية وأطلق على القناة Bebek تقدم مجموعة ضخمة من الأغاني من إنتاج وإبداع طيور الجنة.