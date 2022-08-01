نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022..On Time Sport HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 On Time Sport HD، أحدي أهم القنوات الرياضية المفتوحة التي تذيع العديد من المباريات الدولية ومباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وجميع مباريات منتخب مصر، بالإضافة إلي بعض المباريات الأفريقية، كما تقدم مجموعة مميزة من البرامج الرياضية والتي يقودها العديد من نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث مع بداية عام 2022 تزايد عمليات البحث نظراً لتعديل تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية، لذا نقدم لكم اليوم كيفية ضبط إشارة بث قناة on time sport على القمر الصناعي نايل سات، كما نقدم لكم عبر موقع ثقفني تردد قناة On time sport HD واهم البرامج التي تبثها القناة.

تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 On Time Sport HD

يمكن لمشاهدي القنوات الرياضية الراغبين في متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر ضبط التردد الجديد كالآتي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 10835 معدل الترميز 27509 الاستقطاب أفقي

تردد قناة On Time Sport 2 HD

كما يمكنك التعرف أيضاً علي تردد قناة اون تايم سبورت 2 من خلال ضبط إشارة البث كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي مصحح الخطأ 5/3

حيث تأتي في مقدمة البرامج التي تبثها قنوات اون تايم سبورت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات التالي:

ستاد مصر: الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بالتعاون مع الإعلامي سيف زاهر.

الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بالتعاون مع الإعلامي سيف زاهر. ملعب اون تايم سبورت: والمختص بتقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباريات والذي يستضيف باقة من ألمع نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي مثل الكابتن حازم إمام والكابتن وليد صلاح الدين بالإضافة إلي الشيخ طه والعديد من النجوم الأخري.

كما تقدم القناة مجموعة أخري من البرامج الرياضية مثل (كل الملاعب، جمهور الثالثة، ملاعب الأبطال).

مباريات اليوم علي أون تام سبورت

يلتقي في مساء اليوم فريق الزمالك وفريق بيراميدز في مباراة قوية جدا يأمل فيها نادي الزمالك الاستمرار علي قمة مسابقة جدول الدوري الممتاز حيث يمتلك الفارس الأبيض من النقاط 61 نقطة يبتعد عن الأهلي ب 8 نقاط فيما يمتلك بيراميدز العرب 55 نقطة، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة علي تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022 On Time Sport HD.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

تستطيع عزيزي المشاهد إستقبال احدث ترددات مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضة على قمر نايل سات عن طريق الكتابة تردد القناة ومعدل الترميز وتحديد القمر الصناعي نايل سات ومن بعد ذلك الضغط على أيقونة البحث، عادة ما يكون الزر الاحمر في جهازك الاستقبال الريموت كنترول هو زر إضافة قناة جديدة.