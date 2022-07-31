تردد قناه الرابعة العراقية الرياضية الجديدة 2022 على النايل سات 301.. الناقلة للبطولات العالمية مجانا وحل مشاكل الإشارة

يهتم عدد كبير من المتابعين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي بشكل عام بالتعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية، حيث تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم بث مباشر حصري على مدار اليوم لأفضل المناسبات في كرة القدم على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي، حيث تسلط الضوء على كل ما يتعلق بالساحرة المستديرة بشكل عام، وهو ما يجعل عمليات البحث تزداد للتعرف على تردد القناة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية لمتابعة اقوى مباريات كرة القدم.

قناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لأقوى المباريات 2022

تحظى قناة الرابعة الرياضية العراقية بنسب مشاهدة ومتابعة بالملايين في جميع أنحاء الدول العربية وليس في العراق فقط، وذلك لكونها تقدم نجاح كبير منذ انطلاقها في مجال عرض كل ما يخص كرة القدم، وقد اعلنت القناة مؤشرا عن حصولها على حقوق نقل الكثير من المباريات العالمية التي يتم اجراؤها في هذا التوقيت والتي تخوضها اقوى الفرق والاندية في العالم، وذلك في اطار الاستعداد للموسم الجديد في مختلف الدوريات العالمية، حيث تقدم بثها الفضائي على القمر الصناعي نايل سات بدون تشفير وكذلك على القمر الصناعي عرب سات، كما تقوم القناة بتقديم باقة متنوعة ومميزة من افضل البرامج الرياضية الشهيرة التي تعمل على عرض كل ما يتعلق بكرة القدم في العراق وفي الدول العربية وفي العالم كذلك.

تحديث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على نايل سات 2022

وقد شهدت الأيام الأخيرة اعلان إدارة قناة الرابعة الرياضية العراقية ضرورة تحديث التردد الجديد الخاص بالقناة، حيث يمكن استقبال ومتابعة افضل المباريات العالمي عبر قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع التردد التالي.

ترد قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي النايل سات هو: 11678، من خلال اختيار معدل الترميز: 27500، عن طريق الاستقطاب: أفقي، وكذلك من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ:6\5.

على القمر الصناعي النايل سات هو: 11678، من خلال اختيار معدل الترميز: 27500، عن طريق الاستقطاب: أفقي، وكذلك من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ:6\5. كما جاء التردد على القمر الصناعي سات هو: 11747، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3\2.