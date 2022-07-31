Toyor Eljannah تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 علي النايل سات

تردد قناه طيور الجنة الجديد 2022 تعد قناة طيور الجنه هي أول قناة تلفزيونية متخصصة للأطفال تبث عبر نايل سات، تم إطلاقها عام 2008 ولقد حققت قناة طيور الجنة ملايين المشاهدات بسبب محتواها المميز، وتنوع برامجها التي جذبت عدد كبير من الاطفال والكبار أيضاً كما أنها تقدم القناة أغنيات مختلفة وبرامج تحتوي على أفلام مناسبة لهذا العمر، وتسهل معرفة القيم والأخلاق عليهم التي تشمل احترام الكبار وعدم السخرية من الاخرين ، والعطف عن الضعيف وغيرها من الأخلاق الكريمة التي تؤثر على شخصياتهم كما أنه من أسباب نجاح قناة طيور الجنة أنه خاطبت الأطفال من خلال برامجها باطفال مثلهم ،وفي نفس مراحلهم العمرية فضلا عن حرصها على تلوين شاشتها بالروح العائلية حتى يتمكن الطفل من تغيير نفسه للأفضل من خلال نجوم طيور الجنه عبر محتوى هذه القناة الرائعة وسوف نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 من خلال موقع ثقفني.

تردد قناه طيور الجنة الجديد

قامت العديد من أولياء الأمور في الآونة الأخيرة بالبحث الدائم عن محركات البحث جوجل خلال شبكات التواصل الاجتماعي أيضا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد إعلان القناة عن عودتها مرة أخرى بالتردد الجديد ،حيث تتمتع بالقناه بمشاهده ممتعه وتسليه وترفيه للاطفال وتقدم ايضا محتوى هادف يخاطب عقول الأطفال بلغتهم البسيطة كما انها تسعي دائما في توصيل القيم وترسيخها في عقلهم بشكل مبسط في شكل وصورة اغاني واناشيد تضم فيها عائله مقداد في جو عائلي شيق وممتع . كما انه قامت إدارة قناة طيور الجنة بالاعلان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” الفيسبوك” عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258

تردد: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 5/6.

قناة طيور الجنة 2022

تعتبر قناة طيور الجنة من أروع قنوات الاطفال، ومؤسسها خالد مقداد حيث بدأت بتقديم الاغاني والاناشيد الدينيه وغيرها الخاصه بعقول الاطفال بطريقة شيقة وجذابة، وتهدف إلى تعليم القيم الأخلاقية واحترام الآخر واحترام الكبير وغيرها من القيم العظيمة، وأهم ما يميزها الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل حيث عائلة المقاديد عصومي ووليد وجنى وجاد واياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم والقليل من أصدقائهم وأفراد عائلاتهم الجميله الكبيره انضمت اليهم مؤخرا نور زوجة الوليد حتى تضيف جو عائلي مميز وتزيد من أعداد العائله.