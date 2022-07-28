تردد قناة كراميش الجديد ومجموعة من قنوات الكرتون 2022

قناة كراميش هى قناة فضائية مختصة بالأطفال، تم بثها في الخامس عشر من شهر فبراير عام 2009 ميلادي من دولة الأردن، وسرعان ما حققت نجاح هائل وأصبحت من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة في الوطن العربي، ويرجع ذلك لبرامجها ذات المواضيع الدينية والتربوية والأخلاقية بالإضافة إلى الأناشيد الرائعة وأغاني الأطفال لقضاء وقت فراغ مُسلي، كما تقدم برامج تعليمية لسهولة تعلم الأرقام والحروف، والجدير بالذكر أن قناة كراميش تمتلك قناة رسمية خاصة بها على منصة اليوتيوب فتقوم من خلالها بث جميع البرامج التي تقدمها وأصبح الآن عدد المشتركين في القناة قد يزيد عن 12 مليون مشترك.

تردد قناة كراميش على النايل سات

التردد 11603.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 3/4.

الجودة HD.

خطوات استقبال التردد الجديد لقناة كراميش

أولاً قم بالدخول على قائمة الأعدادات بالرسيفر. ثم إختيار التركيب، وبعد ذلك الضغط على التثبيت اليدوي. قم بإختيار نوع القمر الصناعي العرب سات أو النايل سات. القيام بكتابة كافة البيانات، التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، ثم الضغط على أيقونة “حفظ”. وبذلك سوف تظهر قناة كراميش على الريسيفر وبجودة عالية.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11390.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أناشيد قناة كراميش للأطفال

تقدم القناة الكثير من الأناشيد المتتعة والمحببة لدى الأطفال التى من بينها ما يلي :-

صار كبير.

كبرت الكيوتة.

دلوعة بابا.

هاي سنابتي.

مشوار.

بدي ممية.

الماما والبابا.

جيبولي حليب.

عيني واوا.

هرهور الشرشور.

مزايا قناة كراميش للأطفال

يطمئن أولياء الأمور لقناة كراميش لكونها قناة هادفة وتعليمية، فهى تهدف لتعليم الأطفال العديد من المهارات والقيم الأخلاقية المفيدة. تساعد الطفل على تعلم الأرقام والحروف بكل سهولة من خلال الأناشيد والرسوم المتحركة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد 11393.

القمر الصناعي النايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 3/4.

جودة القناة HD.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد 11396.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معدل التصحيح 3/4.

جودة القناة HD.

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي النايل سات

التردد الجديد هو 11483.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 5/6.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تقدم قناة توم وجيري مجموعة من العروض والأفلام الكرتونية المضحكة لذلك تحظى القناة باهتمام الملايين لتقديمها محتوى جيد ومناسب مع الفئات العمرية الصغيرة.

التردد: 11354.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات