إن الكثيرين يبحث عن تردد الخاص بقناة أون سبورت من خلال القمر الصناعي، منذ انطلقت هذه القناة، وحصلت على الاهتمام من قبل عشاق الساحرة المستديرة، فهي تعرض إليكم مباريات محلية والتحليل لأداء اللاعبين قبل وبعد المباراة، ونظراً لزيادة البحث عن تردد هذه القناة وأهميتها فإننا من خلال مقالنا سنوضح إليكم تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد علي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد علي نايل سات

إن قناة أون تايم سبورت قناة رياضية ممتازة لها ملايين المشاهدات، وكثير من المتابعين بمواقع التواصل المختلفة، حيث أنها تقدم إليكم البطولات الحصرية ومسابقات دولية متعددة، وتردد القناة على نايل سات هو كالآتي:

أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11681.

معامل التصحيح للخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

أون تايم سبورت 3

أولاً القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

على التردد: 12303.

معامل تصحيح للخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

مميزات أون تايم سبورت

إن قناة أون تايم سبورت من القنوات المميزة التي لها نسب مشاهدات مرتفعة، منذ أن دخلت بالقمر الصناعي، فهي تقدم تحليل لشرح المباراة وتعرض اثباتات وتعرض لكم تشكيل اللاعبين، والتعليق عليها قبل المباراة، وإليكم أهم مميزات قناة أون تايم سبورت وهي كالآتي:

أولاً قناة أون تايم سبورت تعمل على بث المباريات المحلية والعالمية.

قناة أون تايم سبورت تعرض بطولات الكأس.

بإمكانك أن تشاهد الاستوديو التحليلي المشهور بالقناة وهو برنامج تحليلي مهم لكرة القدم.

يظهر على القناة أبطال كرة القدم لنتعرف عليهم.

وتوضح لكم الدور الذي يقومون به في الكرة.

تعرض إليكم الأخبار الرياضية المنشورة على المواقع المختلفة أي أنك ستجد آخر أخبار الرياضة على هذه القناة.

وتقوم بعرض برنامج يسمى الرياضة المسائية للناشئين والذي يتم فيه توضيح أهم الأخبار الخاصة بهم.

برامج أون تايم سبورت

إن قناة أون تايم سبورت تعرض إليكم برامج متعددة ومختلفة، وإليكم أهم هذه البرامج وهي كالآتي: