تردد قناة أون تايم سبورت مجموعة قنوات “On Time sport” تردد القنوات الرياضية الجديدة 2022 علي النايل سات

في الآونة الأخيرة ازدادت محركات البحث بشكل كبير عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 على النايل سات on time sport، وذلك بعد إعلان القناة لإذاعتها أقوى مباريات الدوري المصري التي ستكون بين الزمالك وفيوتشر وهي واحدة من أقوى أندية مصر، ومن المقرر إذاعة المباراة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليو 2022 ، وقد استعد ملايين المشجعين من نادي الزمالك للمباراة، كما قام العديد من الجماهير ومحبي كرة القدم بالبحث عن القنوات التي ستقوم ببث المباراة.

تردد On Time sport قناة أون تايم سبورت

تعتبر قناة أون تايم سبورت on time sport واحدة من أهم الفضائية المصرية الرياضية، حيث أن تلك القناة تهتم ببث جميع مباريات الدوري والأندية وكأس العالم، ولذلك يبحث العديد من المصريين، وكذلك المشجعين من جميع دول الوطن العربي بالبحث عن أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت على النايل سات، لذلك نحن في خلال السطور التالية سوف نطلعكم على التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2022.

تردد On sport 2022

القمر الصناعي: النايل سات.

اجعل التردد: 11861.

ثم اضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بعد ذلك اكتب معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب هو: رأسي.

دقة الجودة: HD.

2 on time sport نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة أون 3 on time sport

القمر الصناعي: النايل سات.

في البداية اضبط التردد: 12303.

ثم اجعل الاستقطاب: أفقي.

بعد ذلك اجعل معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

مجموعة قنوات أون تايم سبورت

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports واحدة من أفضل القنوات الفضائية المصرية المختصة بعالم الرياضة، وقد استطاعت تلك القناة تحقيق نجاح كبير في مدة قصيرة وأصبح لديها العديد من المتابعين حول العالم.

تردد القنوات الرياضية الجديدة 2022