نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القاهرة والناس 2022 لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة القاهرة والناس 2022، واحدة من أهم القنوات الفضائية العربية التي يتابعها شريحة كبيرة من المجتمع، نظراً لأنها من القنوات العامة التي تقدم محتوي متنوع، تم تأسيس القناة في عام ٢٠١٢م، كقناة تقوم بعرض أعمالها خلال شهر رمضان فقط ويتم أغلاقها باقي العام ولكن بعد عامين من ذلك، أصبحت قناة القاهرة والناس مستمرة في التفاعل لتقوم بعرض محتويها طوال العام إلي وقتنا هذا.

قامت هذه قناة القاهرة والناس بعملية تطوير كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها تحقق نجاحات كبيرة في تقديم مادة أعلاميه قوية ومتنوعة، ومن ضمن ذلك برنامج الإعلامية مني عراقية المثير، الذي يشاهده الكثير، كما أصبحت هذه القناة الآن من اشهر وافضل القنوات لدي الكثير لكي تقوم بعرض وتقديم محتويات متنوعة وممتازة من الأفلام العربية والبرامج التلفزيونية والمسلسلات العربية.

تردد قناة القاهرة والناس 2022

يقوم الكثير بالبحث عن تردد قناة القاهرة والناس للاستمتاع بالكثير من البرامج و مختلف المحتويات، حيث يتم عرض تردد قنوات القاهرة والناس علي القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد قناة القاهرة والناس علي النايل سات.

التردد ١٢٢٨٤.

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي النايل سات.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ ٦/٥.

الجودة HD.

تردد قناة القاهرة والناس ٢ علي النايل سات

التردد: ١٢٠١٥.

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب رأسي.

الجودة HD.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الاخطاء ٦/٥.

البرامج التي تقدمها قناة القاهرة والناس

نشرة الأخبار وهي نشرة أخبارية متميزة تقوم بتغطية الأخبار اليومية والحالة الأمنية بمصر و الأخبار المحلية العالمية.

برنامج العباقرة يقدمه الأستاذ عصام يوسف وهو عبارة عن مسابقة لطلاب المدارس ويهدف البرنامج إلي تطوير العملية التعليمية.

برنامج الجدعان يلقي الضوء علي المجال الزراعي والصناعي من النماذج النشيطة والناجحة.

برنامج هشام وعمر برنامج خاص بالمطبخ ليقوم بتقديم أكلات مختلفة لكل بلد.

برنامج الافوكاتو متخصص في القوانين وتقديم النصائح القانونية المفيدة.

برنامج المصري افندي يختص بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي يقدمه الأستاذ محمد علي خير، ونذكركم برابط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.

موعد مباراة ليفربول اليوم على القاهرة والناس

تقام مباراة ليفربول وفريق ريد بول سالزبورغ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وتقام المباراة على شاشة قناة القاهرة والناس وقناة الشارقة الرياضية.

وغيرها من البرامج المتنوعة والمختلفة التي يستفيد منها الجميع في حياته وعملة ، كما تقوم أيضا بتقديم مسلسلات دراميا قديمة وحديثة.