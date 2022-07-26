نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التردد الجديد” .. تردد قناة السودان … على النايل سات وعربسات أضبط التردد الجديد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السودان الجديد على النايل سات والعرب سات، يعد التلفزيون السوداني هو عرض متنوع على مدار 24 ساعة لجميع الأحداث والأخبار التي تحدث في السودان، ويقدم العديد من البرامج الرائعة من القنوات الفضائية السودانية، ويتابع المشاهدون المهتمون بشؤون السودان وأخباره الأخبار الدولية، لذا سنعرض لكم الآن عدد المرات التي تتواجد فيها القنوات السودانية وكيفية استقبالها ومشاهدتها على التلفزيون، فضلاً عن أننا سنوضح لكم كل ما يدور حول قناة السودان في الفقرات التالية بعض توضيحنا في المقال السابق لـ تردد المغربية الرياضية.

نبذة عن قناة السودان

تلفزيون السودان قناة فضائية تابعة للحكومة السودانية، وقد بدأ البث التجريبي عام 1962 في استوديو إذاعي في مدينة أم درمان بثلاث مدن فقط، وبعد ذلك بدأ البث الرسمي لتلفزيون السودان في تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، وبدأ البث الفضائي في حزيران (يونيو) 1995.

تبث القنوات الفضائية السودانية كما هو مذكور في ترددات الأنصاري محتوى تلفزيونيًا مجانيًا على مدار الساعة وغير مشفر، وكما أنها تحظى بشعبية كبيرة وحظيت باهتمام كبير من المشاهدين في السودان وبعض الدول العربية والأفريقية.

تردد قناة السودان على النايل سات

يتمثل تردد قناة السودان على النايل سات فيما يلي:-

التردد : 11747

: 11747 الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : افقي.

: افقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السودان على العرب سات

يكون تردد قناة السودان على العرب سات وفقًا للأتي:-

التردد : 12523

: 12523 الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : افقي.

: افقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة السودان

تقدم القناة الفضائية السودانية العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة التي تناقش مختلف التخصصات، مع التركيز على جوانب مختلفة من الاقتصاد والسياسة والمجتمع والصحة ومصالح المواطنين السودانيين ومن أهم العروض:

برنامج بيتنا

الإخبارية.

برنامج صباح الخير

برنامج سيء للناس.

برنامج حدث اليوم.

برنامج حياتنا.

كما يبث التليفزيون السوداني ليلة لشخصيات سودانية مميزة، بالإضافة إلى العديد من المقاطع والبرامج الترفيهية للأغاني والموسيقى والمواهب الجديدة ولا يقتصر التليفزيون السوداني على ذلك، فهو يبث الأفلام وورش العمل الثقافية المختلفة.

كيفية الحصول على تردد قناة السودان الجديدة

يعد ضبط جهاز الاستقبال على تردد القناة التلفزيونية السودانية الجديدة أمرًا في غاية السهولة والسهولة، حيث يستغرق تنزيل القناة أقل من 5 دقائق، ولا تتغير الطريقة والإجراءات كثيرًا حسب نوع جهاز الاستقبال، ولكنها متشابهة بالنسبة لمعظم الأجهزة، يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بعد.

حدد كلمة “تثبيت” من القائمة.

ستظهر قائمة مع بعض الخيارات. حدد التثبيت اليدوي.

استحداث ترددات تلفزيونية سودانية جديدة واستقطابات ومعدلات ترميز ومعاملات تصحيح الخطأ.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

يقوم الجهاز بعد ذلك بالبحث عن القنوات التي لها نفس التردد.

انتظر حتى يكتمل البحث، ثم انقر فوق حفظ.

قناة السودان بث مباشر

لا توجد قناة بث مباشر عبر الإنترنت، لكن البث المباشر سيكون متاحًا قريبًا على الموقع الرسمي لتلفزيون السودان، لكن في الوقت الحالي، يمكنك فقط مشاهدة القنوات على التلفزيون بالترددات الجديدة الموضحة أعلاه، ومع ذلك، يمكنك متابعة آخر الأخبار والعثور على موعد عرض برنامجك المفضل من خلال زيارة صفحة Facebook الرسمية للشبكة الاجتماعية ومعرفة كل الأخبار، فضلاً عن أن قناة السودان بها مجموعة من ألمع النجوم والإعلاميين الذين يقومون بتقديم كافة البرامج المتنوعة على مدار الساعة، فيما أن القناة بها كذلك استديو هات تحليل المباريات المحلية والعالمية.