نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة طيور الجنة المحدث 2022 FHD علي جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبل تردد قناة طيور الجنة المحدث FHD علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات لاستقبال اروع الأناشيد والبرامج الرائعة والتي تم أضافه لها أناشيد وبرامج رمضانية لاستقبال الشهر الكريم حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لإدارة القناة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي رفعت البرومو الخاص بالكليب الجديد “رمضان فرصة” والتي يقدمه جوان وليليان، كما أوضحت إدارة القناة عن العديد من المفاجأة التي تقدمها خلال شهر رمضان الكريم.

قناة طيور الجنة 2022

احتلت قنوات طيور الجنة منذ نشأتها قلوب الصغار والكبار ربما لأنها القناة الأولي في الشرق الأوسط التي تسعي إلي تقديم محتوي يساعد علي التربية السلوكية للطفل ويساعد الأسر العربية في تربية أبناءهم ويزرع أيضا في قلوب الأطفال حب الصلاة والزكاة ومساعدة الأخريين وذلك عبر برامج وفقرات متميزة تقدمها القناة طوال اليوم علي مدار 24 ساعة، والتي تختلف تمام عن قنوات توم وجيري في تقديم المحتوي.

ظهرت القناة منذ أكثر من 16 عام على القمر الصناعي نايل سات، واختصت القناة منذ نشأتها على تقديم البرامج والأغاني البسيطة للأطفال وتميزت القناة في هذا الوقت بتقديم اصوات مميزة، كان يقال عنها في هذا الوقت اصوات ملائكية، ومع مرور الوقت بدأت القناة تقدم فقرات مضحكة، ثم فقرات تعليمية للأطفال وغيرها حتى استطاعت أن تدخل كل البيوت العربية.

استقبل تردد قناة طيور الجنة المحدث FHD علي جميع الأقمار الصناعية

يعد البحث علي تردد قناة toyoraljanahtv الأوسع انتشارا في العالم العربي بشكل خاص والعالم الإسلامي بشكل عام نظرا لما تقدمه القناه من محتوي يعد الأهم للمرحلة السنية الصغيرة والمتوسطة، والذي يراقبه الكثير من الأطفال بل والإباء والأمهات أيضا حيث تغرز القناة في انفس الأطفال المبادي والقيم الإسلامية الحميدة، كما تقدم برامج مسلية للأطفال والعديد من القصص الكرتونية الجميلة والتي يجسدها الأطفال، مثل “حكاية النصيحة الذكية” والتي تقدمه جني مقداد، تقدم القناة سلسلة متنوعة بلغات مختلفة مثل (طيور بيبي، طيور بيبي انجليزي، طيور بيبي فرنسي، طيور بيبي تركي) كما تسير علي نفس نهج قناة طيور الجنة والتي يتتبعها الكثيرون هي قناة كراميش.

تردد قناة toyoraljanahtv المحدث

يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة toyoraljanah tv علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:



تردد القناة 11310 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 القمر الصناعي نايل سات

كما يمكنكم متابعة التردد الجديد علي القمر الصناعي عرب سات كما هو موضح بالجدول التالي:

تردد القناة 11315 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 4/5 القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنكم متابعة تردد القناة علي القمر الصناعي سهيل سات كالتالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 3000

برامج قناة طيور الجنة

مناجاة.

أخبار الدار.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

بيت الحج.

رياضة × رياضة.

شموس لا تغيب.

طيور الجنة في عيونهم.

كواليس.

ماما قالت.

ورتل القران ترتيلا.

حكايا جني.

حروف الهجاء.

رمضانيات.

نصائح رمضانية.

ست البيت الصغيرة.

خطاوي السيلاوي.

من أنا.

جنغل.

كنز.

كلمة واكثر من معني.

في الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعه علي تردد قناة طيور الجنة المحدث FHD علي جميع الأقمار الصناعية.