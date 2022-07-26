نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 cn arabia على قمر نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 نايل سات التى ارتفع عليها معدل الطلب والبحث من قبل المتابعين حول العالم حيث أن الاسم المختصر للقناة CN Arabia حيث تقدم القناة محتوي مخصص للأطفال فقط كما تقدم سلسلة من البرامج المميزة وتقدم القناة مسابقات مميزة بجوائز قيمة يعد ارتفاع معدل البحث علي القناة يأتي نتيجة تغير التردد الجديد للقناة منذ عدة أيام بسيطة، ولكي يمكنكم مشاهدة القناة عليكم تسجيل التردد الجديد.

نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية

انطلقت قناة كرتون نتورك بالعربية في عالم الفضاء منذ عام 2010، وبالتحديد في شهر أكتوبر في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا من الإمارات العربية المتحدة، تستهدف القناة فئات الاطفال والشباب الصغير المراهق، نجد أن للقناة ثلاث ترددات على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات وياسات، تقدم القناة عروض كرتونية، برامج قصيرة، اغاني القناة، الأفلام.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

طريقة استقبال تردد قناة cn arabia يأتي نتيجة اتباع سلسلة خطوات تتم كالتالي:

الضغط علي الزر المتوسط في ريموت الريسفر المكتوب بداخلة (menu) ستظهر قائمة فرعية. اختيار الضبط. الضغط علي زر إضافة قناة. تسجيل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

بعد اتباع الخطوات التالية عليك هنا تسجيل بيانات استقبال أشارة البث الجديدة للقناة كما في الجدول التالي:

التردد 11747 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي القمر الصناعي عرب سات

تردد CN Arabia علي القمر الصناعي نايل سات

بنفس الخطوات السابقة يمكنك أيضا استقبال التردد الجديد لقناة نتورك عربية علي القمر الصناعي نايل سات ولكن الاختلاف هنا في بيانات التردد والتي يمكنك اتباعها كالتالي:



التردد: 12226

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

رابط الاشتراك في مسابقة كرتون نتورك بالعربية CN

يبحث الكثير من الإباء والأمهات عن طريقة الاشتراك في مسابقة كرتون نتورك وحيث أن ألية الاشتراك في المسابقة تتم من خلال

الدخول علي رابط مسابقة كرتون نتورك

تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ثم اسم العائلة

كتابة البريد الإلكتروني.

تأكيد بيانات البريد الإلكتروني.

الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي الاشتراك في المسابقة.

ثم القيام في الإجابة علي التساؤلات والتي تقدمها المسابقة في حلة الفوز تقدم القناة عدة جوائز قيمة جدا.

اهم برامج كرتون نتورك بالعربية

تقدم قنوات كرتون نتورك العديد من البرامج المميزة التي ينتظرها الكثيرون مثل التالي:

عالم غامبول المدهش: وهي عبارة عن مسلسل كرتوني مميز من اصل أمريكي.

فتيات القوة: عبارة عن رسوم متحركة حائز علي العديد من الجوائز.

الأبطال الخارقون: عبارة عن مسلسل من اصل بريطاني انتج عام 2015م.

وقت المغامرة: هو مسلسل كرتوني مكون من رسوم متحركة يحكي عن كلب يمتلك قوة سحرية يمكنه تغيير شكله وحجم كما يشاء وتبدأ رحلة المغامرة في هذا المسلسل الأمريكي المترجم الرائع، ينتظره الملايين من الأطفال وكذلك الشباب أيضا.

بن تن: احد اهم المسلسلات الكرتونية للرسوم المحركة يتكون من العديد من الأجزاء الرائعة.

تعد قناة سي إن بالعربية من القنوات التي المفضلة للأطفال مثل قناة توم وجيري وقنوات طيور الجنة بعد تعديل أشارة البث لهم لذا يمكنكم ضبط التردد الجديد لأي قناة حسب الخطوات السابقة كما تم في ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022 نايل سات.