نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري 2022 على النايل سات وعرب سات بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري 2022 على النايل سات وعرب سات بعد التعديل، الذي طرأ على القناة بداية من الشهر الجاري والذي شمل على تحديث الجودة العالية والمظهر الجميل للقناة التي بعشقها الكبير قبل الصغير نظرا لتقديم فقرات القط والفار الممتعة التي كنا دائما ما ننتظرها ونحن صغار قبل وجود قناة متخصصة لعرض حلقات توم وجيري، حيث تحظي القناة باهتمام الملايين حول العالم العربي والأجنبي، لذا سنوضح إليكم كيفية استقبال إشارة البث الجديدة لقناة الأطفال المميزة توم وجيري.

نبدة عن تردد قناة توم وجيري 2022

حدثت قناة توم وجيري التردد الجديد لها لأجل إستقبال المشاهدين أفضل جودة للشاشة، التي كان يعاني الكثير من المشاهدين من ضعف الجودة الخاصة بالقناة، لذا ربما بعد التحديث الجديد لتردد قناة توم وجيري تجد فرق واضح في جودة القناة، تلك القناة التي تقدم فقرات ومغامرات عجيبة وغريبة بين القط والفار، يستمتع بمشاهدتها الملايين حول العالم، منذ انطلاق القناة.

تردد قناة توم وجيري 2022 على النايل سات وعرب سات بعد التعديل

ارتفع البحث في الآونة الأخيرة عن التردد الجديد لقناه القط والفار التي تقدم عروض كرتونية مضحكه وبرامج متخصصة للأطفال ومحتوي جيد يناسب الفئات العمرية الصغيرة، حيث تجد تشابه بينا وبين قناة CN ARABIA احدي اهم القنوات العربية المتميزة المتخصصة للأطفال، لذا يمكنكم ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد الجديد لعام 2022 كالتالي:



التردد: 11354.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة TOM AND JERRY على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الصغار والكبار محبي قنوات الأطفال المتميزة tom and jerry تثبيت إشارة البث الجديدة للقناة بعد التحديثات التي حدثت مؤخراً على القناة والاستمتاع بالعروض الجميلة والمغامرات الشيقة التي تقدمها القناة عبر الشاشة الصغيرة، مثلما تعرض قناة الأطفال MBC3 والتي تعد ضمن اهم القنوات المتابعة من الأطفال، قم الآن بضبط تردد قناة توم وجيري كالتالي:

التردد 11315 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي عرب سات

فيما تعد قنوات القط والفار توم وجيري من القنوات التي تجد بها دائما الأثارة طوال حلقات البرامج الكرتونية التي يتم أذاعتها علي شاشة القناة سواء علي القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات وتجد أن هذه القناة ضمن القنوات الأعلى مشاهدة في الوطن العربي بجانب قناة كرتون نتورك بالعربية CN ARABIA.

كيفية استقبال إشارة بث قناة توم وجيري



يحتاج لضبط إشارة البث للقناة الذهاب الضغط على زر menu في الريموت كنترول الخاص بجهاز التشغيل الريسفر ثم الضغط على الضبط ومنها تقوم بوضع الرقم السري المكون من أربعة أصفار (0000) ثم اختيار إضافة قناة منها عليك بتسجيل التردد الجديد للقناة كما سبق أن ذكرنا في الفقرتين السابقتين، ويمكنكم تنفيذ الخطوات السابقة في حالة البحث عن ترددات قنوات الأطفال الجديدة.



وصلنا إلي الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعة علي تردد قناة توم وجيري 2022 على النايل سات وعرب سات بعد التعديل.