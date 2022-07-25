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عمر شويل - جدة تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، التي تعد من أهم وأبرز القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم بنقل البث المباشر لكافة البطولات الآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب الرياضية، كما تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج الرياضية المختلفة والتي تحظي باهتمام الكثيرون من الشباب والكبار في العالم العربي، ونظراً للاهتمام البالغ من قبل الكثيرين في الوطن العربي والعالم بالبحث عن إمكانية ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات قمنا بتوضيح خطوات تثبيت القناة بخطوات بسيطة، وذلك عبر هذا التقرير المفصل في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم مشاهدة قناة الشارقة الرياضية بالتردد الجديد لها ومتابعة احدث البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المفتوحة التي تنقلها قناة Sharjah tv على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط التردد الجديد للقناة كالتالي:



التردد الجديد: 11012.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية إستقبال إشارة بث قناة Sharja sports

يمكنكم الآن استقبال تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي عرب سات وذلك بعد تحديث التردد الجديد للقناة وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي أهمها فتح جهاز الرسيفر واختيار الضبط ثم التوجه إلي قائمة الترددات وإضافة التردد الجديد للقناة كالتالي:



القمر الصناعي عرب سات التردد 11862 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

فيما تعد هذه القناة الرياضية من القنوات المتميز التي تلقي اهتمام المشاهد العربي بشكل بجوار قناة الكأس القطرية التي تنقل الكثير من المباريات الآسيوية والعالمية أيضاً، وإضافة علي ذلك القناة الآسيوية الأخري قناة السعودية الرياضية.

أهم برامج قناة الشارقة الرياضية

تعد أبرز البرامج التي تقدمها قناة الشارقة الرياضية هي البرامج التالية (برنامج رياضة المرأة، والخط، تايم اوت، الصحافة اليوم، ملاعب الناشئة، ملاعبنا) والكثير من البرامج الرياضية الجيدة.



استطاعت قناة الشارقة الرياضية مؤخراً شراء حقوق بث مباريات كبري مثل مباريات فريق برشلونة الإسباني والعديد من الأندية الأوروبية، كما حقق القناة نسبة مشاهدة عالية جداً بعدما تمكنت من شراء حقوق إذاعة مباريات كرة القدم للبطولة العربية للشباب، والتي يتابعها الملايين من الدول العربية.

في الختام نتمني لكم مشاهدة ممتعة وسهولة ضبط تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.