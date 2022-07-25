تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية HD على جميع الأقمار 2022

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عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية HD على جميع الأقمار الصناعية 2022، التي يهتم بها محبي كرة القدم ولا سيما كرة القدم العالمية، حيث تتميز القناة بإذاعة المباريات والبرامج يومياً دون توقف على مدار 24 ساعة، لذا نوضح إليكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، كيفية إستقبال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية HD

تقدم القناة العراقية الرياضية العديد من الأحداث التي يتم إذاعتها على شاشة القناة على مدار اليوم بدون تشفير، لذا تحظي القناة بمشاهدة كبيرة جداً من كل أنحاء العالم العربي، في الآونة الأخيرة الأخيرة بدأت القناة تقوم بإذاعة بطولة كأس العرب للشباب، ثم بدأت أيضاً تقوم بإذاعة المباريات الودية للفرق الأوروبية مثل مباريات فريق ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة وغيرها من المباريات والبطولات الأخري.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على النايل سات

التردد 11334. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على العرب سات

التردد 11747. القمر الصناعي عرب سات. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022

أصبح الآن متاح إلى الراغبين في مشاهدة مباريات كرة القدم ضبط التردد الجديد للقناة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية عن طريق جهاز الريموت كنترول. الدخول إلى أيقونة الضبط اضغط على زر إضافة قناة جديدة (غالبا يكون الزر الاحمر الخاصة بإضافة قناة). تسجيل بيانات التردد الجديد لقناة الرابعة الرياضية العراقية 2022.

نبذة مختصرة عن قناة الرابعة العراقية الرياضية

ظهرت القناة إلي عالم القنوات الفضائية الرياضية منذ عام تقريباً، لم تستطع وقتها إذاعة مباريات كبيرة ولا بطولات عالمية، مع الوقت بدأت القناة في الظهور بإذاعة اقوي ديربي في العالم ومن ثم إذاعة مباريات وبطولة كبري، من مثل البطولات العربية للشباب التي تقوم هذه الأيام، ونذكركم برابط مباشر تردد قناة أون تايم سبورت.

وصلنا معكم لختام هذا التقرير الذي قدمنا لكم فيه الطريقة السهلة الخاصة بتثبيت تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية HD على جميع الأقمار 2022.