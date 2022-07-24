تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات وعرب سات HD الجديد

تعد قناة الرابعة العراقية أحد أقوى القنوات الرياضية على الساحة العربية في الوقت الحالي، نظرا لما تتمتع به من قدرتها على شراء حقوق بث العديد من المباريات الهامة في الفترة الأخيرة وهو ما عمل على زيادة البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث أصبحت القناة أحدى القنوات المحببة لكافة محبي ومشجعي الرياضة بصفة عامة في الوطن العربي مما جعلها أحدى القنوات التي تجدها على الرسيفر الخاص بكافة محبي كرة القدم في العالم العربي. وهذا ما دفعنا لاستعراض تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات طبقا لآخر تحديث تم على ترددات القنوات.

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات HD

هذا ويتم بث قناة الرابعة العراقية بتقنية الـ HD على القمر الصناعي نايل سات على التردد الآتي

تردد قناة الرابعة على النايل سات 11334 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

هذا وبعد أن استعرضنا تردد القناة على نايل سات نستعرض سوياً تردد قناة الرابعة على عرب سات