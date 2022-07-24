نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة on time sports 1-2-3 2022 أون تايم سبورت الناقلة مباريات الدوري المصري في المقال التالي
يتذايد البحث اليوم الأحد 2022/07/24 على تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، التي ستنقل مباريات هامة تجمع فرسان الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز المصري، لحساب الجولة 26 والمعروف أن القنوات هي الناقل الحصري الوحيد لجميع مباريات الدوري فضائياً، لذا لا يمكنك مشاهدة المباريات بدون أستقطاب تردد القناة الجديد ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم الترد الجديد وطريقة تنزيل القناة بسهولة، حتى تستمتعوا بمشاهدة كافة الأحداث الرياضية المصرية والعالمية عبر الشاشة الرياضية رقم 1 في مصر.
انتظرونا مع الأستوديو التحليلي لمباراة الاهلي و الجونة مع كريم خطاب
وضيوف الاستوديو الكابتن عبد الظاهر السقا والكابتن محمد فضل و الكابتن عماد متعب
المحلل الرياضي احمد عز و المحلل الرياضي احمد نجيب
والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( سمير عثمان ) وتعليق ايمن الكاشف#ONTime_Sports pic.twitter.com/35mhC3bXHf
— OnTime Sports (@ONTimeSports) https://twitter.com/ONTimeSports/status/1551158948086091776?ref_src=twsrc%5Etfw
قنوات on time sports hd
انطلقت قنوات أون سبورت عام 2017 ومنذ هذا التاريخ والقنوات في تطور مستمر، وتجتذب الملايين من المشاهدين على مدار السنين الماضية وفي بداية البث كانت القنوات تنقل بتقنية sd العادية، قنوات أون من أفضل القنوات الرياضية العربية حالياً، واليوم بعد أن تم شراء أفضل أجهزة البث الفضائي أصبحت القنوات hd عالية الجودة، وتسعى دائماً إلي التحديث والتطوير.
مباريات اليوم على قنوات أون سبورت
|الأهلي * الجونة
|القناة الناقلة on time sports hd 2
|المعلق أيمن الكاشف
|الإسماعيلي * بيراميدز
|القناة الناقلة on time sports hd 3
|معلق اللقاء محمد الكواليني
|الزمالك * سموحة
|القناة الناقلة on time sports hd 1
|معلق المباراة بلال علام
الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وسموحة مع ابراهيم عبد الجواد
وضيوف الاستوديو الكابتن (ايمن يونس) والكابتن (محمد عمر)و الكابتن(حازم امام)
المحلل الرياضي(محمد عمارة) و المحلل الرياضي(محمد خليفة)
والفقرة التحكيمية مع الكابتن (احمد الشناوي) وتعليق (بلال علام)وتعليق (محمد البوشي) pic.twitter.com/B36DUUXKZa
— OnTime Sports (@ONTimeSports)
الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وسموحة مع ابراهيم عبد الجواد— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2022
وضيوف الاستوديو الكابتن (ايمن يونس) والكابتن (محمد عمر)و الكابتن(حازم امام)
المحلل الرياضي(محمد عمارة) و المحلل الرياضي(محمد خليفة)
والفقرة التحكيمية مع الكابتن (احمد الشناوي) وتعليق (بلال علام)وتعليق (محمد البوشي) pic.twitter.com/B36DUUXKZa
تردد قناة أون تايم سبورت 2022
- القمر الصناعي : – نايل سات.
- تردد القناة : – 11861.
- معامل الاستقطاب : – عمودي.
- معامل الترميز : – 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : – 4/3.
إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/4k5SrOGwoq
— OnTime Sports (@ONTimeSports)
إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/4k5SrOGwoq— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2022
حقوق قنوات أون تايم الحصرية
تمتلك قنوات أون تايم سبورت العديد من الحقوق الحصرية ومن اهم تلك الحقوق ما يلي.
- البطولة الرئيسية الأهم هي بطولة الدوري المصري الممتاز.
- بطولة كأس مصر لكرة القدم.
- جميع مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية في أدوارها الأولى.
- مباريات المنتخب المصري الدولية والودية التي تقام داخل مصر.
- كافة البطولات الفردية والجماعية التي تقام داخل مصر.
قنوات أون تايم سبورت
تمتلك قنوات أون شبكة كبيرة من المراسلين والمذيعين الإكفاء وتتميز القنوات بأنها تبث برامجها بالمجان دون أي أشتراكات، وتعتبر القناة مصدر سعادة للملايين من الشباب المصري سواء داخل مصر أو خارجها، المحبين لمشاهدة الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة لذا فالقنوات محل بحث كبير.
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