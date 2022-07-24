في الآونة الأخيرة تزايد البحث على قناة دي ام سي الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويزداد البحث خصوصا بعد تغير عدد كبير ن تردد القنواتالتى تقدم البرامج والآن سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني تردد قناه DMC على النايل سات والعرب سات .

تردد قناة DMC على النايل سات والعرب سات 2022

حيث قامت قنوات دي ام سي بتغيير تردداتها الجديدة وعلى المتابعين تغيير تردد القناة

حتى يستمر في بث مباشر بجودة أعلى للقنوات التي تكون تابعة لشبكة دي ام سي.

حيث أضاف الموقع الرسمي لهذه القنوات على الموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك .

بأنها سوف تقوم بتغيير التردد الخاص بالقناة وهي ترددات التالية:

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11449

الاستقطاب افقي والرمز: H

معامل تصحيح الخطا: 5/6

معدل الترميز: 27500

قنوات دي ام سي علي عرب سات ونايل سات

تعتبر مجموعة قنوات دي ام سي من القنوات المتميزة في محتواها، فإنها تتميز بمحتوى متنوع ومختلف.

حيث أنها تقدم العديد من المسلسلات والبرامج التي تجذب المتابع في مشاهد مشاهدتها وتكون هذه القناة ناجحة.

حيث أنها تقدم مسلسلات حصري وبرامج دينية واحتفالية وبرامج مفيدة.

كما أنها تقدم مسلسلات دراميه كوميديه من المسلسلات العربية، فإن هذه القناة لها شهرة كبيرة على مستوى العالم العربي .

تردد قناة DmC hd الجديدة

قدمت هذه القنوات محتويات حصرية من حيث البرامج والمسلسلات وعلى سبيل المثال قدمت على تلفزيون المصري برامج حصرية مثل

أتوبيس السعادة وكان للإعلامي أحمد يونس.

برنامج باب رزق وكان الإعلان الكبير يوسف الفخراني.

وبرنامج مساء دي ام سي للإعلام الكبير رامي رضوان..

وأيضا من البرامج الحصرية برنامج اسم مصر وهو الإعلامي الكبير جورج قرداحي.

وبالإضافة إلى برنامج أمين وشركاه للفنان الكبير أحمد أمين.

تردد قناة DMC دراما 2022 القمر الصناعي عرب سات

البحث على قناة دي ام سي دراما لمشاهدة ومتابعه مسلسلات رمضان المبارك في الكثير من الأوقات.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11449

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة DMC سبورت القمر الصناعي نايل سات