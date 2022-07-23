نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “””update” تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2022 على نايل سات لمشاهدة أشهر البطولات العالمية في المقال التالي
تعتبر قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تحقق نجاح كبير وتلقى اهتمام ومتابعة كبيرة من قبل ملايين المتابعين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء الدول العربية وليس في العراق فقط، حيث تقوم بتسليط الضوء على عرض كل ما يتعلق بكرة القدم على المستوى المحلي والمستوى العالمي كذلك، حيث تقوم بعرض الكثير من المباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2022 لمتابعة اقوى المباريات.
تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية لمتابعة أقوى المباريات 2022
شهدت الفترة الأخيرة تحديث جديد في تردد قناة الرابعة العراقية الشهيرة، والتي تعتبر على رأس قائمة القنوات الرياضية في الوطن العربي بشكل عام، والتي تقوم بتقديم العديد من المباريات الهامة في كرة القدم على المستوى المحلي في العراق، وكذلك تقوم بعرض الكثير من المباريات الهامة في كرة القدم العربية، فضلا عن نقل مجموعة من المباريات الهامة في أشهر البطولات العالمية، مثل نقلها لمباريات الكلاسيكو التي تجمع بين ريال مدريد الاسباني ونظيره فريق برشلونة سواء في الاطار الرسمي ان الاطار الودي بين الطرفين، حيث تحرص القناة على تقديم العديد من المناسبات الرياضية وكذلك الكثير من البرامج الرياضية الهامة التي ترصد كافة الاخبار العالمية على مدار اليوم بدون توقف.
تحديث تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 نايل سات وعرب سات
وقد تم تحديث تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك بهدف تحسين تجربة المشاهدة والبث الفضائي الخاص بالقناة، وقد جاء التحديث الخاص بالتردد على النحو التالي.
- جاء التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو 11678، من خلال الاستقطاب الافقي، من خلال اختيار معامل التصحيح : 27500، من خلال اختيار معدل الترميز : 5/6،
- التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو 11747، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي، من خلال اختيار معامل التصحيح الخطأ 27500، من خلال اختيار معدل الترميز : 2/3، ويكون أسم القناة على الجهاز هو قناة الرابعة العراقية.
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