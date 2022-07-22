نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون سبورت On sport 2022 على النايل سات لمتابعة أهم الأحداث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون سبورت On sport 2022 ، تمثل القنوات الرياضية أهمية كبرى للعديد من الأفراد سواء في مصر أو الوطن العربي والعالم أجمع، حيث يهتم الملايين بمتابعة ما يحدث من أحداث رياضية وبطولات محلية وعالمية سواء في كورة القدم أو العديد من البطولات والألعاب المتنوعة، وتميزت قناة أون سبورت الرياضية تلك القناة المفتوحة بقدرتها الرائعة على جذب الملايين من الأفراد نظرًا لقدرتها على أخذ حقوق بث العديد من المباريات والبطولات الكبرى وأهمها البطولات الخاصة بكورة القدم والتي تجمع بين أقوى وأكبر الفرق الرياضية، وتتميز بأنها قناة مجانية تبث برامجها عبر النايل سات بدون الحاجة إلى أي اشتراك، وهذا يتيح للملايين إمكانية ضبطها عبر أجهزتهم بدون عناء.

تردد قناة أون سبورت On sport 2022

نجحت قناة أون تايم الفضائية في جذب أكبر قاعدة جماهيرية نظرًا لأنها استطاعت الحصول على حقوق بث أكبر المباريات الكبرى والتي من بينها بطولات كأس الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك وبعض المباريات الكبرى المتنوعة.

ويمكن استقبال قناة أون سبورت الرياضية من خلال إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 10853.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 6/5.

برامج قناة أون سبورت الفضائية

تعد قناة أون تايم سبورت من أقوى القنوات الفضائية التي أصبحت تقدم مجموعة كبيرة من البرامج وأصبح لها جماهير عديدة، على الرغم من أنها تم إطلاقها أول مرة في عام 2019، وهي تذيع إلى جانب المباريات المتنوعة والبطولات الكبرى عدد من البرامج الرياضية والاستديوهات التحليلية من أهمها :

برنامج مساء أون تايم للإعلامي مدحت شلبي.

ملعب أون تايم لسيف زاهر.

ملاعب الأبطال للمذيع إبراهيم المزين.

برنامج أخبار أون تايم.

مميزات قناة تايم سبورت

تمكنت قناة أون تايم سبورت التي تمتلك في باقتها ثلاثة قنوات في نقل مباريات الدوري المصري، وذلك بجودة عالية حيث أنها تمتلك مجموعة كبيرة واحترافية من المذيعين والاعلاميين والصحفيين ونجوم كرة القدم المصرية والعربية، من بينهم أحمد علام، محمد الكوليني، مدحت شلبي، وغيرهم ممن جعلوا للقناة صيت كبير وعالي بين باقي القنوات الرياضية حتى والتي ظهرت على الشاشة الفضائية قبلها.