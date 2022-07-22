نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 Toyor ELJannah لمشاهدة أجمل أغاني وبرامج الأطفال على مدار الساعة HD في المقال التالي
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، الالاف من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 التي تعد واحدة من أشهر قنوات الأطفال الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، فمن خلال تردد قناة طيور الجنة يمكن للأطفال الاستمتاع بمتابعة أجمل أغاني وأناشيد وبرامج الأطفال الهادفة على مدار الساعة دون انقطاع، واستطاعت القناة أن تحتل عرش قنوات الأطفال لتكون هي المفضلة لدى الصغار بفضل ما تقدمه من محتوى فريد ومميز، واليكم أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 من خلال السطور القادمة، فتابعونا.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
ويبحث الكثيرون من الكبار والصغار عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 التي تحقق ملايين المشاهدات يوميا سواء من خلال التلفاز أو عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميا “يوتيوب”، وتقدم قناة طيور الجنة محتوى فريد تعليمي للأطفال بداية من عمر شهور وحتى عمر السبع سنوات، حيث أنها تسعى لتعليم الأطفال مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على تقديم الكثير من الأخلاقيات الحسنة المحمودة مثل:”تنفيذ أوامر الوالدين، ضرورة الاجتهاد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات، المواظبة على أداء الصلوات في موعدها، التحلي بالصدق والابتعاد عن الكدب، مساعدة الغير،…”، ومن أجل ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على النايل سات وعرب سات عليك ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11258.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
أو:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
وسنشرح لكم طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جهاز الريسيفر، وتلك القناة مملوكة لرجل الأعمال الأردني الشهير خالد مقداد الذي دائما ما يسعى لتظل القناة في المقدمة، وتعرض القناة مجموعة من الأغاني التي يقدمها أفراد أسرته للأطفال، علاوة على عدد من البرامج مثل:”منبر أحباب الله، بيت الحج، ست البيت الصغيرة، قالتلي العصفورة،…”، ولاستقبال تردد قناة طيور الجنة 2022 اتبع ما يلي:
- بعد فتح الريسيفر، قم بالضغط على زر Menu الموجود بالريموت.
- اختر التركيب الهوائي.
- اختر التثبيت اليدوي ثم ادخل احداثيات القناة الموضحة بعاليه.
- ابدأ البحث.
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