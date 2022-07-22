نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة ، تعتبر القناة من أهم قنوات الأطفال التي يعشقها الاولاد والبنات قناة تقدم محتوى مرئي مناسب لجميع الفئات والأعمار، محتوى غير عنيف محتوى مهذب من أغاني وأناشيد وقصص وبرامج ترفيهية لذلك يعشقها الأطفال كثيراً لذلك أصبحت القناة محل اهتمام أولياء الأمور لحصول أولادهم على جزء ترفيهي في حياتهم اليومية لذلك نوفر لكم ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار.

أقوى تردد قناة طيور الجنة

الكثير يتسائل عن تردد القناة الجديد لإعادة بث القناة من جديد بعد توقف ترددها القديم وعدم وجود إشارة لعمل القناة لذلك في موقع ثقفني نوفر لكم تردد طيور الجنة الجديد مع كيفية ضبط التردد وتشغيلها بكل سهولة ودون تعقيد ولا يحتاج الأمر فني لتشغيلها سنوفر لك مبلغ المال وقم بتشغيلها بنفسك عزيزي وعزيزتي وإليكم التردد.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: نايل سات.

معامل الاستقطاب : أفقي.

التردد الخاص بالقناة الجديد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ⅚.

قناة طيور الجنة على العرب سات

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي من أهم القنوات التي تقدم محتوى حصري ومميز حيث تم إنشاء القناة من خلال رجل أعمال السيد خالد مقداد في عام 2008 وما يميز القناة أن الذي يقدم المحتوى هو السيد خالد وزوجته وأولاده وجميع أفراد عائلته لذلك جعل الموضوع ناجح للقناة لأن الجميع متكاتف من أجل إخراج عمل يليق بالمشاهدين ويحبب الأطفال.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات

نوفر لكم ترددات قنوات الأطفال الأخرى لمشاهدة وترفيه الأطفال بمحتوى مميز وحصري وممتع لجميع الفئات وبعد الأطفال عن مشاهد العنف والعري لذلك نوفر لكم باقة قنوات ممتعة للجميع:

تردد قناة بطوط على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

رمز الاستقطاب: أفقي والرمز H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد batout channel الجديد اليوم: 11594.

معدل الترميز: 27500.

رمز الاستقطاب: أفقي والرمز H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة : 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصورة والنقل: HD.

الاستقطاب: أفقي h.